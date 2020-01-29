Первый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Владимирского УФАС России о пресечении картеля на торгах

Владимирское УФАС России, рассмотрев заявление гражданина П. вынесло решение по возбужденному делу, признав ООО «НПВЛ Лиана», ИП П., ООО «Медицина XXI век», Владимирскую региональную общественную организацию «Агентство развития здравоохранения» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

При участии в 2015-2016 годах в 23 электронных аукционах на поставку медицинский изделий и медицинской техники в медицинские учреждения Владимирской области данные лица применяли следующую стратегию поведения: при отсутствии иных участников аукциона указанные участники делали только по одному ценовому предложению с целью признания его состоявшимся, снизив НМЦК от 0% до 1%. При этом в большинстве случаев второй участник заявлял свое ценовое предложение уже после предложения первого участника по более высокой цене либо равной ей, то есть заявлял свою цену фиктивно без намерения стать победителем.

Кроме единой стратегии поведения антимонопольным органом установлены иные признаки антиконкурентного соглашения.

Так, подача заявок на участие в отдельных торгах при совместном участии в аукционах ответчиками по делу осуществлялась с незначительными промежутками во времени, имелись случаи подачи ценовых предложений с одних и тех же IP- адресов, участники использовали единую инфраструктуру при формировании заявок, что свидетельствует об обмене файлами и информацией при формировании заявок, ООО «Медицина XXI век», ООО «НПВЛ Лиана» и ВРОО «АРЗ» арендовали помещения по одному адресу, у одного и того же юридического лица, отдельные сотрудники участников картеля работают в организациях, участвовавших в антиконкурентном соглашении и одновременно являются их учредителями.

Таким образом, при проведении вышеуказанных электронных аукционов между участниками отсутствовала конкурентная борьба, что свидетельствует о направленности действия данных хозяйствующих субъектов на поддержание цены на торгах.

Арбитражный суд Владимирской области решением по делу признал решение Владимирского УФАС России законным.

ООО «НПВЛ Лиана» не согласилось с решением антимонопольного органа и решением суда первой инстанции подало апелляционную жалобу.

Первый арбитражный апелляционный суд 24.01.2020 постановил решение Арбитражного суда Владимирской области оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «НПВЛ Лиана» – без удовлетворения.