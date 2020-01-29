Перевернулся автобус с рабочими в Гусь-Хрустальном районе

Четверо человек пострадали в ДТП в Гусь-Хрустальном районе. Оно произошло накануне вечером на 13-м км автодороги Владимир — Тума — Старково. По предварительной информации, 34-летний водитель микроавтобуса «Ducato» неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия. В результате микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Четверо пассажиров были направлены на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. По предварительным данным, в момент аварии в транспортном средстве находились 13 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный лихач на «Hyundai» протаранил крыльцо владимирского колледжа на Большой Нижегородской.

Ольга Ефремова

Фото: riafan.ru