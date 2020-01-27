Перепутанные 58 лет назад новорожденные теперь требуют компенсацию

Ленинский районный суд рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме. История произошла аж в 1962 году в ФАПе поселка Южный Меленковского района. Однако выявить факт подмены удалось только в прошлом году при проведении анализа ДНК. Теперь многомиллионные компенсации требуют две 58-летние женщины. Из-за чужой ошибки они долгие годы считали родными чужих людей.

— Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов, — уточняет пресс-служба Ленинского районного суда.

Причиненный моральный ущерб женщины оценили в 15 миллионов рублей каждая.

Судебное заседание состоится 19 февраля.

Ранее «Призыв» сообщал, что Муромский районный суд рассмотрит дело о превращенной в свалку квартире. Ее жильцам грозит выселение.

Ольга Ефремова

Фото: kolobuga.ru