Перепутанные 58 лет назад новорожденные теперь требуют компенсацию

Факт подмены выявил анализ ДНК

Ленинский районный суд рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме. История произошла аж в 1962 году в ФАПе поселка Южный Меленковского района. Однако выявить факт подмены удалось только в прошлом году при  проведении анализа ДНК. Теперь многомиллионные компенсации требуют две 58-летние женщины. Из-за чужой ошибки они долгие годы считали родными чужих людей.

Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов, — уточняет пресс-служба Ленинского районного суда.

Причиненный моральный ущерб женщины оценили в 15 миллионов рублей каждая.

Судебное заседание состоится 19 февраля.

Ранее «Призыв» сообщал, что  Муромский районный суд рассмотрит дело о превращенной в свалку квартире. Ее жильцам грозит выселение.

Ольга Ефремова 

Фото: kolobuga.ru

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Обсуждение 3

  • Татьяна Данилова:
    27.01.2020 в 16:12

    Да, это целая трагедия. Но миллионы им вряд ли предоставит местное здравоохранение.

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  • Полина Тарбеева:
    27.01.2020 в 16:27

    живешь так, а потом раз — это тебе не мама, это не папа. Будем на суде работать, попробуем узнать подробности.

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  • вас:
    27.01.2020 в 16:29

    узнать в 58 лет, что твоя семья — это не твоя семья…хорошего мало. Только не верится, что кто-то будет наказан за разгильдяйство…а может умышленно…

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