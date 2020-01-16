Пенсионерку травмировало автоматическими дверьми в магазине

Пенсионерка из Мурома пострадала в местном продуктовом магазине, оборудованном автоматическими дверьми. Они резко закрылись, когда женщина входила. Конструкция ударила ее с правой стороны. В силу своего преклонного возраста женщина не удержалась на ногах и упала. В результате она получила многочисленные травмы, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

С просьбой возместить причиненный моральный вред женщина обратилась к руководству магазина сначала в досудебном порядке. Однако реакции не последовало. Тогда пенсионерка обратилась с иском в суд. Пострадавшая просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Пенсионерка требует 800 тысяч рублей.

В настоящее время дело находится в стадии подготовки к судебному разбирательству, сообщает пресс-служба Муромского городского суда.

Ранее «Призыв» сообщал, что Фрунзенский районный суд Владимира обязал руководство областного кожно-венерологического диспансера выплатить врачу компенсацию за съем жилья. Сейчас сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ольга Ефремова

Фото: sas-doors.ru