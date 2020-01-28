Пенсионер умер в такси по дороге из одной больницы в другую

Пожилой житель Владимира умер в салоне такси после посещения кардиологического отделения на улице Каманина. Трагедия произошла ранним утром 26 января. Пенсионер почувствовал недомогание и самостоятельно обратился за помощью к медикам городской больницы № 4. По предварительной информации, мужчину осмотрели, острых показаний к госпитализации не нашли и перенаправили в терапевтическое отделение на улицу Токарева. Однако туда пенсионер уже не доехал. По факту смерти пожилого человека проводится доследственная проверка.

— В 6.30 утра наш следователь был в кардиологическом центре. Ситуация требует детального разбора. Но по первому заключению медиков, сделанному посмертно, острой картины об инфарктном или инсультом состоянии специалисты не дают, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Информации, связанной с отказом или неоказанием медпомощи, у следствия пока нет. В рамках доследственной проверки восстановим хронологию событий и дадим оценку произошедшему с точки зрения адекватности оказания медицинской помощи.

Известно, что умершему мужчине было 82 года. Пенсионеру стало плохо уже в пути. Водитель успел довезти дедушку до больницы на Токарева, но спасти его уже не удалось. На место ЧП были вызваны правоохранительные органы. Сейчас полиция инициировала собственную проверку.

— 26 января в полицию поступило сообщение о смерти пожилого человека. Обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках назначенной проверки, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

Дать собственную оценку действиям медработников теперь должны и в областном департаменте здравоохранения. Практика эта распространенная. Обычно после любой резонансной истории организуется служебная проверка. Мы будем следить за развитием истории.

Ранее «Призыв» сообщал, что у водителя «Volkswagen», погибшего за рулем в ДТП, подозревают сердечный приступ.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: big-rostov.ru