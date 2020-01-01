Пенсии вырастут на тысячу рублей

С сегодняшнего дня страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысяч рублей.

У каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляла 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляла 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля, пояснили в пресс-службе УПФР по Владимирской области.

Предполагается, что по стране индексация коснется примерно 32 миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые завершат трудовую деятельность в течение года, тоже будут повышены на все пропущенные индексации.

Ранее «Призыв» сообщал, что во суд воскресил признанного умершим пенсионера.

Ольга Ефремова

Фото: 365news.biz