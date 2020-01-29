Пассажиры могут пожаловаться на грубость в общественном транспорте

Качество обслуживания пассажиров обсудили в мэрии

Владимирцам помогут решать конфликтные ситуации, происходящие в общественном транспорте. Пожаловаться, например, на грубое отношение со стороны водителей и кондукторов можно позвонив по телефонам городского отдела транспорта и связи по телефонам: 53-31-35, 53-24-42.  При этом следует указать точную дату и время инцидента, а также  номер маршрута транспортного средства. Обращаться также можно и по телефонам диспетчерских служб компаний-перевозчиков. Они указаны во всех автобусах и троллейбусах, курсирующих по областному центру.

Ситуацию с общественным транспортом обсудили в мэрии.

Начальник отдела транспорта и связи Юрий Иванов провел встречу с представителями компаний-перевозчиков, работающих во Владимире. Участие в ней также приняли  сотрудники городских управлений внутренних дел и ГИБДД. Помимо вопросов  повышения качества обслуживания пассажиров, на встрече шла речь и об участившихся в последнее время хулиганских выходках в отношении общественного транспорта.

Юрий Иванов подчеркнул, что заявления о таких случаях должны приниматься и рассматриваться полицией максимально оперативно, а виновные — устанавливаться.

Ранее «Призыв» сообщал, что 11 января на улице Горького областного центра хулиган обстрелял из пневматического оружия автобус пятого маршрута. 18 января неизвестные выместили свой гнев на автобусе 24-го маршрута. В двигавшийся транспорт попал, как минимум, один камень.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

Обсуждение 3

  • Горожанка:
    29.01.2020 в 11:17

    Иногда очень хочется пожаловаться. У кондукторов с утра часто плохое настроение, а срываются на пассажирах. Очень обидно!

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  • Фигляр:
    29.01.2020 в 11:20

    Лишь бы телефоны работали и рассматривали по существу, а не для галочки

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  • Николай Лившиц:
    29.01.2020 в 11:53

    А на грубость пассажиров куда можно пожаловаться? Тоже бывают те ещё штучки: я кондукторам в общей массе сочувствую — собачья работа. Хотя, конечно, и среди кондукторов иногда встречаются уникальные экземпляры.

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