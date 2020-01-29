Пассажиры могут пожаловаться на грубость в общественном транспорте

Владимирцам помогут решать конфликтные ситуации, происходящие в общественном транспорте. Пожаловаться, например, на грубое отношение со стороны водителей и кондукторов можно позвонив по телефонам городского отдела транспорта и связи по телефонам: 53-31-35, 53-24-42. При этом следует указать точную дату и время инцидента, а также номер маршрута транспортного средства. Обращаться также можно и по телефонам диспетчерских служб компаний-перевозчиков. Они указаны во всех автобусах и троллейбусах, курсирующих по областному центру.
Ситуацию с общественным транспортом обсудили в мэрии.
Начальник отдела транспорта и связи Юрий Иванов провел встречу с представителями компаний-перевозчиков, работающих во Владимире. Участие в ней также приняли сотрудники городских управлений внутренних дел и ГИБДД. Помимо вопросов повышения качества обслуживания пассажиров, на встрече шла речь и об участившихся в последнее время хулиганских выходках в отношении общественного транспорта.
Юрий Иванов подчеркнул, что заявления о таких случаях должны приниматься и рассматриваться полицией максимально оперативно, а виновные — устанавливаться.
Ранее «Призыв» сообщал, что 11 января на улице Горького областного центра хулиган обстрелял из пневматического оружия автобус пятого маршрута. 18 января неизвестные выместили свой гнев на автобусе 24-го маршрута. В двигавшийся транспорт попал, как минимум, один камень.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 3
Иногда очень хочется пожаловаться. У кондукторов с утра часто плохое настроение, а срываются на пассажирах. Очень обидно!
Лишь бы телефоны работали и рассматривали по существу, а не для галочки
А на грубость пассажиров куда можно пожаловаться? Тоже бывают те ещё штучки: я кондукторам в общей массе сочувствую — собачья работа. Хотя, конечно, и среди кондукторов иногда встречаются уникальные экземпляры.