Парковаться на дублёре улицы Куйбышева запретили

Припарковать свой автомобиль на дороге-дублере улицы Куйбышева в микрорайоне Веризино областного центра теперь нельзя. Мэрия сообщает, что там будет введено ограничение остановки транспортных средств, а также установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по дублеру ул. Куйбышева, уточняют в городской администрации.

Будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Между тем такое решение городских властей вряд ли порадует автомобилистов. В городе, где и без того дефицит парковочных мест, их стало еще на одно меньше. Ранее «Призыв» сообщал о запрете парковки на дублёре проспекта Строителей, на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»