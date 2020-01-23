Парки исключают из зеленого пояса Владимира ради застройки

Владимирская мэрия пересмотрела экопояс города. Неприкосновенных зеленых территорий, в которых будет запрещено строить дома и объекты инфраструктуры, станет меньше. Власти решили не ограничивать возможности огромной площадки бывших садов у Дворца творчества юных. Еще на стадии утверждения генплана у архитекторов Владимира возникли сомнения на счет использования зеленой территории. Экоактивисты тогда пытались отстоять парк. Но власти приняли иное решение.

В парках при желании смогут построить здания разного назначения.

В этом году за бюджетный счет подготовят проект благоустройства заброшенных садов. Тогда и станет ясно, где отведут место для застройки, а где для прогулок и активного отдыха горожан.

Сергей Сухопаров, главный эколог Владимира

Мы за то, чтобы как можно больше зеленых насаждений включалось в зеленый пояс. Считаем, как экологи и как администрация.

Ограничение единственное — город должен развиваться. Допустим, парки. Включать их в зеленый пояс не имеет смысла.

Развитие парка предусматривает 5-7% застройки. Кафе, например. Для удобства горожан. Поэтому парки мы исключили.

Также решили не включить зеленую территорию в Лунево-Сельцо. Развивающийся микрорайон с частными домами и коттеджами пока не имеет социальной инфраструктуры. Власти не исключают возможности построить на месте сегодняшнего пролеска детский сад. Такие примеры по городу уже есть. На Завадского вырубили больше 60 деревьев, чтобы построить ясли.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире собираются сажать деревья в новых микрорайонах. Также ко Дню Победы обещают высадить аллеи в центральной части города.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»