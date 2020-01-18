Панки встали на защиту раздельного сбора мусора

Участники команды «Melenki Punk crew» запустили новый электронный проект «Swinging» и презентовали новый трек «Разделяй». Музыканты подняли тему утраты системы раздельного сбора мусора в регионе. Исполнители негодуют, что со стартом мусорной реформы с контейнерных площадок пропали отдельные боксы для сбора пластика, стеклотары, одежды. Трек уже разлетелся по просторам интернета. «Мы считаем, что каждый должен знать об этом, каждый должен задуматься о теме разделения мусора!» — сообщают музыканты на официальной странице группы в «ВКонтакте».





Это еще раз подтверждает, насколько затронула тема раздельного сбора мусора всех и каждого. Во Владимире контейнеры для пластика пропали в одночасье. Их увезла, как «Призыв» сообщал ранее, мусоровывозящая компания «Спецтранс». На смену им регоператор «Биотехнологии» так ничего и не поставил.

Антон Сивков, руководитель «Спецтранса»

Все контейнеры, которые мы собрали с города Владимира, находятся на нашей производственной площадке.

Они никуда не делись. Не уехали на свалку.

Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и каким-то образом мы вернем проект обратно во Владимир.

На данный момент площадка по приему вторсырья не открыта, поэтому сейчас нет возможности пока принимать отходы. Мы продумываем формат.

Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин заявил журналистам на итоговой пресс-конференции, что готов инициировать возвращение раздельного сбора мусора. Обещал лично встретиться с руководством компании «Биотехнологии». И поделился планами о запуске раздельного сбора мусора в школах. Вполне можно было бы поставить на этажах зданий контейнеры для пластика и потом сдавать все собранные подходы на переработку.

Тарифы во всех трех кластерах на территории Владимирской области утверждены с учетом раздельного сбора мусора.

Региональные власти сообщили, что к концу июня «Биотехнологии» составят «дорожные карты» по запуску системы раздельного сбора ТКО. Обещают сделать все по федеральным требованиям с отдельными контейнерами, отличающимися по цвету и форме. Пока регоператор не закупал таких емкостей. Более того, даже обычных не хватает. Люди продолжают жаловаться не недостаточное количество контейнеров на площадках. До Нового года во дворах было больше мусорных баков.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»