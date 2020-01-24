Отважного участкового наградили за спасение детей

Полицейскому вручили медаль

Участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Клочанюк награжден медалью «За смелость во имя спасения». Зимой прошлого года он вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры. Как только полицейский переместил людей в безопасное место, в доме взорвался газовый баллон. Медаль отважному участковому вручил начальник УМВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.

Медаль «За смелость во имя спасения» вручается за самоотверженность при операциях по спасению людей.

Пожар в частном доме на улице Черная Гора в поселке Никологоры произошел вечером 26 февраля прошлого года. Когда пламя охватило дом, его жильцы спали. К счастью, Алексей Клочанюк проезжал мимо. Полицейский увидел густой черный дым и вызвал пожарных. Не теряя драгоценных минут, он поспешил к дому, так как знал, что там проживает семья с маленькими детьми. Полицейский действовал очень оперативно. Сначала он помог выбраться матери с детьми, затем вернулся за главой семьи. Еще немного, и избежать трагедии не удалось бы.

Ведомственные медали также вручены ковровским полицейским, которые, несмотря на полученные травмы, помогали эвакуировать людей при взрыве газа в многоквартирном доме. Это сотрудники патрульно-постовой службы Дмитрий Ермилов, Роман Киселев, Владислав Плоцидым и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Максим Петряков.

ЧП произошло в июне прошлого года. В результате слаженных действий из дома были эвакуированы более 80 жильцов. В больницу госпитализировали более 10 человек, в числе которых были и сотрудники полиции. Вручая медали, генерал-майор полиции Василий Кукушкин отметил высокие профессиональные качества полицейских и выразил благодарность за службу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что 14 человек спасли на пожаре во Владимире. Горела квартира в многоэтажном доме.

Ольга Ефремова 

Фото и видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Владимирской области

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