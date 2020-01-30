Отдохнувшего в Китае владимирца госпитализировали в больницу

Вернувшегося из Китая жителя Владимира проверяют на коронавирус. Мужчина 1963 года рождения пришел сегодня утром на прием в поликлинику городской больницы № 5 и пожаловался на кашель. Владимирец путешествовал на остров Хайнань. Так как вернувшиеся из Китая жители региона находятся под особым контролем, в поликлинику оперативно прибыла бригада «скорой помощи». Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении больницы № 6 в Юрьевце. Там у пациента были взяты все необходимые анализы.

Наличие или отсутствие опасного вируса подтвердят лабораторные исследования.

— Любой пациент, который прибыл из Китая, в зоне особого внимания. Сделали все, как предписывает инструкция. Анализы будут готовы или сегодня вечером, или завтра утром, — рассказали «Призыву» в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Чтобы избежать возможного распространения вируса, второй этаж поликлиники пятой горбольницы закрыт для посетителей. Там проводится дезинфекция помещений. Все остальные этажи работают в штатном режиме.

Между тем областной департамент здравоохранения рапортует о готовности противостоять коронавирусу. Имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты медперсонала. В медицинских организациях региона готовы 574 инфекционные койки, из них 346 детских, а также 62 бокса для оказания медпомощи инфекционным больным и 105 изолированных мельцеровских боксов.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным Ростуризма, за период вспышки коронавируса восемь жителей Владимирской области посетили Китай. Все они уже вернулись.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»