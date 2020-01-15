Организация «Цифровая экономика» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков подписали соглашение о сотрудничестве при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Центр компетенций на базе «Ростелекома» начал свою работу в сентябре 2017 года. Его главные задачи — экспертная поддержка, подготовка, обновление и мониторинг реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» с привлечением широкого круга участников из бизнеса и экспертного сообщества.

В рамках соглашения сотрудничество Центра компетенций и «Цифровой экономики» будет сфокусировано на вопросах реализации национальной программы и входящего в нее федерального проекта «Информационная инфраструктура», а также популяризации использования цифровых технологий, распространении лучшего опыта цифровой трансформации в регионах, включая проведение совместных мероприятий.

«В 2019 году в работе Центра компетенций приняло участие более 100 экспертов, каждый из которых внес вклад в формирование ключевых результатов федерального проекта “Информационная инфраструктура”, их профессиональную оценку и доработку. Перечислю некоторые из них — бизнес-сообщество определило ключевые направления развития сетей связи 5G, интернета вещей, меры поддержки отечественного рынка услуг хранения и обработки данных, приняло участие в формировании концепции инфраструктурной платформы открытого поиска патентной информации. В этом году мы хотим расширить возможности для участия в работе Центра компетенций представителям бизнеса и экспертного сообщества, чтобы их консолидированная позиция могла найти отражение в итоговых нормативных документах. Так, совместно с организацией “Цифровая экономика” мы планируем собрать и изучить потребности отраслевых сообществ и, при необходимости, инициировать изменения в федеральном проекте. Особенно актуально это может быть для таких тем, как интернет вещей, центры обработки данных, новые каналы и протоколы связи и другие», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома», руководитель центра компетенций «Информационная инфраструктура» Борис Глазков.

«Соглашение позволит расширить сотрудничество, начало которому положено более двух лет назад. Помимо механизмов взаимодействия, прямо проистекающих из постановления правительства, мы договорились об объединении усилий при работе с отраслевыми сообществами, о совместной деятельности по популяризации цифровой экономики и по ряду других направлений», — прокомментировал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.