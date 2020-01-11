Опубликован список мест для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. По религиозной традиции в эту ночь принято совершать омовение. Во Владимирской области определено 51 место проведения крещенских купаний, готовых принять, по оценкам регионального управления МЧС, без малого 14 тысяч человек. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, местных администраций, а также представители общественных организаций.

На территории области организуют 51 место для проведения крещенских купаний.

— Накануне проведения крещенских купаний представители Главного управления МЧС России по Владимирской области и подчинённых подразделений проверят все майны на соответствие предъявляемым к ним требования, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Во Владимире иордани будут организованы на четырех водоемах — Семязино, Глубокое, Гусинка и Заклязьменский пруд. Полный список разрешенных мест для купания можно найти на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что традиционные крещенские морозы в этом году, скорее всего, откладываются. Синоптики говорят, что в ночь на 19 января во Владимирской области ожидается легкий минус. По предварительным прогнозам, температура воздуха не опустится ниже -5.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»