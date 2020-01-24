ООО «Дорожник-1» и ООО «Дорожник-2» привлечены к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел 2 дела об административных правонарушениях, возбужденных в отношении ООО «Дорожник-1» и ООО «Дорожник-2» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в непроведении ООО «Дорожник-1» и ООО «Дорожник-2» закупок конкурентными способами, предусмотренными Положениями о закупках товаров, работ, услуг общества и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Рассмотрев материалы 2 дел об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ООО «Дорожник-1» и ООО «Дорожник-2» виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 20 000 рублей на каждое юридическое лицо.