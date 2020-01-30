Огонь уничтожил пилораму в Судогодском районе

Крупный пожар случился минувшим вечером в селе Чамерево Судогодского района. Сгорела пилорама. Сообщение о пожаре поступило в 20.24. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Судогодского гарнизона. Пострадавших, к счастью, нет. С огнем боролись 12 человек и 3 единицы техники.

Огонь распространился на площади 450 кв. метров.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Ущерб, причиненный собственнику пилорамы, сейчас устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу четыре гаража полыхали за одну ночь в Петушинском районе. Пожар произошёл в поселке Нагорный.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области