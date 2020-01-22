Областная детская больница требует с мамы 233 тысячи рублей

Областная детская больница судится с матерью маленького пациента. Медучреждение подало иск с требованием возместить ущерб за испорченный аппарат суточного мониторирования ЭКГ. Его стоимость оценили в 233 тысячи рублей. Выплачивать эту сумму родители отказались. Инцидент произошел ещё в прошлом году 29 января. Ребенку установили дорогостоящее оборудование и отправили домой. Через несколько дней пациент пришел на приём уже со снятым аппаратом.

— На приеме у кардиолога сыну ответчика 2011 года рождения был поставлен аппарат суточного мониторирования ЭКГ. 31.01.2019 К. явилась в ГБУЗ ВО «ОДКБ» со снятым аппаратом, сообщив, что ребенок, встав ночью в туалет, предположительно намочил данный аппарат. В объяснительной записке она указала, что готова материально возместить ущерб, оплатив ремонт регистратора Schiller FD5-plus, — сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

Мама ребенка была готова оплатить ремонт сломанного оборудования.

Но после техобследования выяснилось, что аппарат ремонту не подлежит. Руководство ОДКБ предложило маме полностью оплатить его сумму в рассрочку «в размере наименьшей цены согласно коммерческому предложению». Но женщина отказалась это сделать. «Призыв» пытался узнать подробности конфликтной ситуации у главного врача ОДКБ. Но дозвониться до руководства не получилось.

По словам врача первой детской поликлиники Татьяны Максимовой, за её практику – это первый подобный случай, чтобы пациент сломал аппарат мониторирования ЭКГ. Можно ли было оставить ребенка в стационаре под наблюдением, раз техника оказалось столь дорогой? Оказывается, нет. Мониторинг должен проходить дома. Поэтому вся ответственность за сохранность аппарата, видимо, лежит на пациенте. В данном случае – на родителях мальчика.

— Да, это везде так. Приходится с таким дорогостоящим аппаратом отправлять детей домой. Мы же должны оценить работу его сердца не просто в больничных условиях, на койке, а в обычной жизни. Изменение сердечной деятельности меняется, а там ведь возможна аритмия или экстрасистолия. И врач должен оценить ритм и в спокойном состоянии, и во время сна, и при нагрузке, во время принятия пищи, – говорит Татьяна Максимова, главный врач первой детской поликлиники г. Владимира. – И взрослым пациентам также закрепляют эти аппараты мониторирования и отпускают домой. Сами приборы не застрахованы. А кто их будет страховать?

Возможно, ребенок был гиперактивный, а возможно, сам аппарат отработал своё. Но в любом случае лучше находить компромиссы, уверены медики, и не доводить конфликт с родителями до суда. Сумма иска немаленькая. И маме, у ребенка которой и так проблемы со здоровьем, будет трудно найти такие деньги. Судебное заседание по делу назначено на 30 января. В качестве соответчика также привлечен отец ребенка.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира, которых выселяет из квартир Минобороны, ждут повестки в суд. Люди обратились за помощью в мэрию. Военная прокуратура проводит проверку.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: rezonans-med-med.ru