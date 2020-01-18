Новый инвестор «Тепличного» должен будет выращивать овощи круглогодично

Огурцы, помидоры и зелень во владимирском комбинате «Тепличный» будут выращивать в течение года, без перерывов на зимовку. Но для этого нужно провести масштабную модернизацию теплиц. Это обязательное условие выдвинули региональные власти при передаче госпредприятия в частные руки. Есть уже четыре потенциальных инвестора, готовых взяться за развитие «Тепличного». ГУП «Комбинат «Тепличный» будет преобразован в акционерное общество в 1 полугодии 2020 года.



Программа модернизации тепличного комплекса предусматривает внедрение современных технологий по выращиванию растений овощных и зеленных культур, реконструкцию имеющихся и строительство новых современных теплиц взамен устаревших. В теплицах планируется применять систему досвечивания растений, что позволит получать урожай овощной продукции в течение всего года. Будут внедряться альтернативные источники энергии: строительство газовых котельных и газо-поршневых установок для выработки электро- и теплоэнергии.

Мощности смогут увеличить с 21 гектара до 43 гектаров с увеличением валового сбора овощей с 8 до 40 тысяч тонн.

Комбинат «Тепличный» после смены руководства два года работает без убытков. Внедряет различные эксперименты по выращиванию гибридов роз, огурцов, а также увеличивает площади под баклажаны, перцы и разные виды зелени, которые пользуются большим спросом. В этом году тепличный комплекс планирует получить прибыль в размере 45 миллионов рублей. На предприятии сейчас работает 450 человек, задержек по зарплате у организации нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, в теплицах уже подрастают огурцы. Первый урожай будет в феврале.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»