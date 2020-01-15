Новый детский сад в Юрьевце передают городу

Новый детский сад в Юрьевце всё-таки перешел городу. Застройщик больше не имеет на него претензий. По словам главы администрации Андрея Шохина, строительная компания «ВТУС» передает юрьевецкий садик в собственность мэрии уже на этой неделе. Тем временем внутренний интерьер дошкольного учреждения уже оценили родители. Недавно жители микрорайона побывали в саду. Отметили большие светлые группы и теплый бассейн для плавания.

По договору с застройщиком садик должны были сдать ещё 4 года назад.

Но строители не получили обещанного финансирования и дошкольное учреждение сначала не могли вовремя достроить, а потом ввести в эксплуатацию. За право собственности на этот садик чиновникам пришлось судиться со «ВТУС». Спор вели больше года. К мировому соглашению стороны пришли лишь прошлой осенью. Детей сюда запустят, скорее всего, на новый учебный год, но, возможно, и раньше.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Там сейчас работает заведующая, которая со строителями проводит осмотр садика. Все недочеты устраняются.

Так как это отдельный детский сад, мы должны получить отельную лицензию на этот детский сад. Он тоже у нас в этом году будет.

В перспективе в этом году мы должны построить ещё 3 детских садика.

Вот так через суд мэрия получила садик, а застройщик – очередную надежду на финансовую помощь в строительстве новой школы на 720 мест. В Юрьевце, по словам Шохина, она просто необходима. Когда заселятся все новостройки, детям надо будет где-то учиться. Более того, в микрорайоне начинается стройка ещё одного садика.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Сделали они проект, сделали котельную. И два варианта. Если областная администрация войдет в программу, что там будет школа, тогда можно построить за счет федеральных средств. Если не войдет, то застройщик должен будет начать школу строить, и, наверное, мы уже вместе с областью как-то ее наполнять.

Но то, что школа там будет, это однозначно. И детский сад они уже заложили. Детский сад в этом году они должны начать строить.

Новые школу и садик в Юрьевце застройщик обязан построить за свой счет в рамках инвестиционного договора с городской администрацией. Но, оценивая темпы и масштабы улицы Славной, обещанной инфраструктуры жителям придется ждать долго.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»