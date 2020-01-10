Новый детский сад в Боголюбово примет младенцев

Новый детский сад «Радуга» в Боголюбово готов к открытию. Принять детей планируют уже через две недели. Дошкольное учреждение построили всего за 10 месяцев в рамках нацпроекта. Его стоимость — 80 миллионов рублей, 56 миллионов поступило из федерального бюджета, 20 – из регионального и 4 – из местного. Сейчас садик проходит лицензирование: оформление документов и проверки Роспотребнадзора и МЧС.



Образовательное учреждение рассчитано на 108 мест. Открыто пять групп, в том числе три ясельных. В этот садик уже готовы прийти более 50 ребят, чьи родители заранее подали заявление. Причем троим воспитанникам нет ещё и года. Для них закупили специальные столики для кормления и кроватки с высоким бортиком. Родителям малышей, которые пока не ходят на горшок, придется приносить памперсы.

Татьяна Срибная, заместитель главы администрации Суздальского района по социальным вопросам:

Известно, что наш сад запроектирован для ребятишек от двух месяцев. Нас это очень радует. Хотя это накладывает огромную ответственность на педагогический и обслуживающий персонал. Потому что работать с младенцами опыта такого в области ещё не было. Хотя мы знаем, что в Советском Союзе такие места были.

Поэтому сейчас наши воспитатели будут первопроходцами, которые будут заниматься с детьми от 2 месяцев. Я думаю, что у мамочек будет возможность вот таких маленьких детишек приводить сюда на определенное время от 2 до 4 часов. Для того, чтобы высвободить время для других своих забот. Мы рады, что у нас во Владимирской области, в нашем районе открылось такое уникальное учреждение.

Новый садик расположен рядом с новостройками и отапливается собственной котельной. На первом этаже здания выложен теплый пол. «Всё современное, экологически чистое, цветовое решение подобрано индивидуально для каждой комнаты. В спальне – спокойные тона», — говорит заведующая Елена Филимонцева. Именно она подбирала оборудование. Есть развивающая комната с «умным полом» с тактильными и звуковыми эффектами. В другой группе установлена интерактивная доска. Её стоимость вместе с программным обеспечением около 250 тысяч рублей.

— Здесь можно выбрать различные программы. Одеть куклу, матрёшку, народные промыслы, природа, строитель. Здесь можно загрузить своё изображение, создать свой рисунок, посмотреть видеозапись, — говорит Александр Чусов, представитель компании-поставщика.

Детский сад сможет принять детей уже через две недели.

Особая гордость детского сада – собственный мобильный автогородок. Дети с первых лет жизни смогут наглядно изучать правила дорожного движения.



Воспитанников будут возить как из самого Боголюбово, так из сел Новое и Суромна. В штате уже 28 сотрудников. В садик придёт работать штатная старшая медсестра. Есть и вакансии для воспитателей. Им предлагают среднюю зарплату в 22 тысячи рублей, плюс льготы для работника образования в сельской местности. В таком детском саду захотят работать даже городские жители, уверено руководство.

Елена Филимонцева, заведующая детским садом «Радуга»:

Всё новое, светлое. Я делаю всё с любовью, набираю сотрудников, деток. Здесь настолько современный детский сад… здесь даже крыша с подогревом!

Следующий соцобъект, который готовится к сдаче в Суздальском районе уже через 2-3 месяца, это точно такой же садик в селе Сновицы. Как сообщал «Призыв» ранее, в этом дошкольном учреждении готовят группу для ребятишек из цыганского табора.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»