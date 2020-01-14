Новые плакаты украсят автобусные остановки

Жителей Владимира приглашают принять участие в конкурсе «Историческая остановка». Его участникам предлагается разработать тематический плакат и историческую справку, посвященные значимым событиям в истории Владимира. На выбор конкурсантам предложены темы:

— Владимирцы — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы: к 75-летию Великой Победы,

— Открытие Антарктиды русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева: 16 — 28 января 1820 г.,

— Владимир – город чемпионов: к проведению XXXII летних Олимпийских игр в Токио-2020;

— Знаменательные и памятные даты в жизни города Владимира.

В конкурсе могут принять участие ученики школ, студенты колледжей, техникумов и вузов, аспиранты, некоммерческие организации из сферы науки и культуры, а также все, кто интересуется историей Владимирской земли и Российского государства. Лучшие работы будут в течение года размещаться на остановочных павильонах Владимира. Победители конкурса получат дипломы и призы от организаторов.

Прием заявок на конкурс «Историческая остановка» продлится до 31 января.

Для участия необходимо до 31 января предоставить в конкурсную комиссию письменную заявку и текст конкурсного проекта. Оформленный тематический плакат необходимо предоставить до 30 марта. Конкурсные материалы направляются на электронных носителях по адресу: г. Владимир, ул. Строителей, д. 6 , каб. 23, или по электронной почте: dmitriev@sledizanami.ru, тел./факс: (4922) 77-83-91.

Впервые конкурс «Историческая остановка» прошел во Владимире в 2015 году. Участие в нем приняли более 60 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что на остановках общественного транспорта во Владимире устанавливают информационные табло. С их помощью можно отслеживать интервалы движения автобусов и троллейбусов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»