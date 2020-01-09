Новые многоэтажки вырастут на Горького и в Добром

Строительство трех высотных жилых домов планируется во Владимире в районе улицы Горького. Многоэтажки возведут между управлением образования и налоговой службой. Место – весьма удобное и со всей инфраструктурой. Остановки, дороги, садики и школы – все рядом. Туда сможет заселиться 771 человек. Но сейчас на этой территории свободного участка нет. Новостройки появятся на месте старой двухэтажки, гаражей и сараев. Жильцов еще не всех расселили, но застройщик это делает за свой счет.

Высота у домов в несколько секций будет разная – от 10 до 12 этажей. Единственное, что застройщик сделает дополнительно – дорогу от 1-го Коллективного проезда до улицы Никитина в объезд дворовых территорий.

Под конец года мэрия утвердила сразу два спорных проекта жилищного строительства.

Еще четыре высотки планируют возвести в Добром, тоже среди уже застроенных территорий. И разрешили здесь подняться сразу до 15 этажей. Хватит на полторы тысячи человек. Застройщик помимо домов обязуется выстроить два садика на 303 места и поликлинику. Парковки будут разные, как придомовые, так называемые гостевые, так и многоэтажные, отдельно стоящие. На этой территории есть также гаражно-строительные кооперативы, поэтому бесплатных парковок особо много не запланировано.

Как «Призыв» сообщал ранее, в строящемся жилом квартале в Коммунаре возводят новую школу. Жители новостроек с нетерпением ждут современного учебного заведения.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»