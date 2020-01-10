Новостройки в Боголюбово обещают сдать до конца лета

В жилом комплексе Боголюбово «Новый берег ЭКО» сменяется застройщик. Доделывает последний дом и уходит. Летом прошлого года в «Призыв» обратились жители новостроек. Люди пожаловались на строительную компанию «СТК Стратегия», которая не выполняла обещания: не благоустраивала дворы, парковки и детские площадки. Тогда представители застройщика пообещали всё исправить до конца 2019 года. На тот момент в ЖК было пять сданных трёхэтажных домов и два недостроенных. Но вот стало известно, что застройщик уходит из этого микрорайона. Об этом «Призыву» сообщили местные власти.

— Стройка ещё не завершена. Она в стадии завершения. Последние два дома остались. Один мы ввели в эксплуатацию в конце года. Ещё один остался, в течение полугода его введем. Компания «Стратегия» с этого рынка уходит. Они, к сожалению, не справились со своей задачей и некачественно справляются, — подчеркнул заместитель главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению Александр Авсеенок.

В разговоре с «Призывом» ещё летом застройщик не был уверен в продолжительности своей деятельности на территории ЖК «Новый берег ЭКО». Строители сетовали, что вложили деньги в 15 домов, но так и не получили разрешение на строительство всех объектов.

Несмотря на уход, в «СТК Стратегия» пообещали всё достроить и благоустроить до конца лета.

— Мы уходим ещё нескоро. У нас штрафные санкции всякие от людей идут. И мы у собственников делаем ремонты и закрываем тем самым задолженности. А это небыстрые сроки. Сейчас мы сдали третий дом. Но ещё надо газ пустить, ещё кое-что выполнить по гарантийным обязательствам. На это уйдет месяца два. Плюс первый дом, в котором только два первых этажа сделаны, его надо достроить, — рассказал «Призыву» Александр Волчанин, представитель застройщика ООО «СТК Стратегия». – Дороги в микрорайоне уже есть. Между домами запланирована реконструкция детской площадки, напротив седьмого дома. Это решение администрации. Она будет расширяться, переделываться. Будет игровое пространство для совсем маленьких и для более взрослых детей.

На данный момент «СТК Стратегия» уже передала земельные участки другой строительной компании. «Мы не уходим из Боголюбово, мы уходим только из этого проекта», — подчеркивают строители. Что теперь будет строить «СТК Стратегия» в Суздальском районе – пока коммерческая тайна.

К слову, в жилом квартале «Новый берег ЭКО» рядом со строящимся домом к открытию готовится новый детский сад. Чиновники заверили, что шума от стройки в дошкольном учреждении слышно не будет.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»