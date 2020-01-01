Новогодняя ночь прошла без крупных происшествий

Серьезных пожаров и других происшествий в ночь с 31 декабря на 1 января допущено не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Празднование Нового года прошло спокойно. Впереди еще несколько дней каникул. Праздничные мероприятия будут проходить на 330 объектах с массовым пребыванием людей. Зарегистрировано 49 мест для запуска праздничных салютов. Безопасность в эти дни будут обеспечивать 1764 сотрудника МЧС и 314 единиц техники.

Режим повышенной готовности будет действовать на территории региона до 13 января.

Ранее «Призыв» сообщал, что вечером 31 декабря спасателям пришлось доставать водителя из покореженной легковушки. 36-летнего водителя сразу же увезли на «скорой» в больницу.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»