Новогодние украшения во Владимире решили не убирать

Праздник к нам приходит… И не уходит. Мэрия Владимира решила сохранить часть праздничных украшений и арт-объектов на улицах города на весь год. Световые композиции будут добавлять освещения и поднимут настроение пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Из новогодней атрибутики исчезнут только наряженные ели на площадях – их начнут разбирать через неделю, и гирлянды.

— В конце года мы поставили новые новогодние конструкции: одуванчики на пешеходной улице Георгиевская и композицию «Добрый лес» на склоне на Добросельской. Их убирать не будем. Также останутся новые шары на Красносельском пруду, — сообщил «Призыву» зам. главы администрации Владимира Дмитрий Норихин.

Новогодние композиции в виде шаров на Лыбедской магистрали и снежинки на выезде из Владимира в Москву также останутся.

В канун Нового года жителей города порадовали новые арт-объекты и украшения. В обновленном сквере на улице Чайковского появился световой рояль, опоры освещения украсили разноцветными гирляндами в виде животных и музыкальных нот. Золотой рояль, изготовленный владимирскими умельцами, решено убрать до следующей зимы. В тёплое время долгий световой день, светить долго не придётся, а без иллюминации инструмент выглядит не так помпезно. Поэтому его уберут на склад — целее будет.



Над проезжей частью на Большой Московской снимут «звездное небо», уберут танцующие ели, снеговиков-музыкантов, кавалеров и дам. Под конец года в сквере «Липки» появились разноцветные световые подарки – они тоже отправятся на склад.



Всего на нынешнее праздничное оформление города Владимира потратили 10,2 миллиона рублей. Большая часть ушла на новогодние конструкции.

«Призыв» весьма интересно рассказывал о том, как Новый год праздновали в дореволюционном Владимире. Об этом можно прочитать здесь.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»