Новогодние елки начали принимать на переработку

Во Владимире после Старого Нового года начнут централизованно принимать новогодние ели на переработку. Акцию запускает мусоровывозящая компания «Спецтранс». В автопарке частной организации есть измельчитель деревьев, который и будут использовать для переработки елей. Щепу отдадут бесплатно. Она пригодится для посыпки газонов у жилых домов, устройства клумб и укрепления садовых дорожек.

Принимать деревья будут по двум адресам.

Прием новогодних елей будет производиться по двум адресам: Балакирева, 51а (рядом со входом в УК ЖРЭП-8); Чехова, 5 (рядом со входом в офисное здание). «Спецтранс» уже завтра поставит там контейнеры. Складировать елки можно будет до 20 января.

16 января с пяти до восьми вечера на Верхней Дуброве, 21 (территория сельскохозяйственной ярмарки), будет работать измельчитель. Каждый сможет переработать свою ель самостоятельно. При желании оператор упакует щепу в мешок. 18 января в районе проспекта Строителей, 30, по пути в школу № 15 измельчитель будет дежурить с полудня до четырех часов дня.

Как «Призыв» сообщал ранее, впервые Патриарший сад продавал экоелки, выращенные на своей территории. Покупатели смогли их пересадить после новогодних праздников.

Анна Тумановская

Фото из архива «Спецтранс Владимир»