Ново-Петрово: грибной рай, коровы и доступное жильё

Зажиточная деревня. Всё здесь есть — дивная природа, озёра, много домашних хозяйств, поставляющих натуральные продукты, близость к городу, дома, которые можно купить, причём не сказать, что дорого… Нет только газа, его ожидают в ближайшие годы. А вот когда он появится, земля и жильё подскочат в цене, к гадалке не ходи. Сотрудники «Призыва», готовящие новый проект «Место на жительство», побывали в деревне Ново-Петрово Судогодского района. И все плюсы и минусы, которые они там увидели, отражены в передаче. Смотрите!

Ново-Петрово лежит в 26 километрах южнее областного центра, доехать до неё легко: основная часть пути — по трассе Владимир-Муром, в 3-х километрах южнее нового обхода Бараков поворачиваем налево. Там ещё 4,5 километра по хорошей дороге – приехали!

Удивительная особенность Ново-Петрово — многие её жители держат крупный рогатый скот. Сейчас это редкость. Жителей — около двухсот, а коров — пятьдесят. Некоторые селяне уже официально стали фермерами, как, например, Наталья Баринова. Она держит 8 коров: пять дойных, три нетеля. Скоро ещё будет приплод ждём, молодняк. А есть ещё куры, гуси, декоративная птица.

— Но для дальнейшего развития не хватает земель. Они в окрестности деревни — федеральные, — говорит Наталья Баринова. — Раньше у нас здесь было хозяйство НИИ российской сельхозакадемии. Потом оно исчезло, но земля осталась в федеральной собственности.

Цены на молочные продукты: 3-литровая банка молока 200 рублей, килограмм творога — 300.

Сейчас бывшие опытные поля зарастают лесом. Что, впрочем, повышает рейтинг Ново-Петрово, как места грибного и ягодного. Плюс летом есть, где купаться: под боком – два озера. Так что в тёплое время население Ново-Петрово значительно увеличивается. А так это возрастная деревня. Многие молодые перебрались на ПМЖ в города. Детей школьного возраста — десять, малышня отсутствует. Поэтому ни садика, ни школы в деревне нет, дети учатся в Вяткино.

Вся социальная сфера — в одном одноэтажном доме: помещения справа — клуб, помещения слева — ФАП. Развлечения и медицина в деревне доступны. В клубе занимаются, в основном, дети. Пусть их мало, но они составляют ансамбль «Конфетти». А взрослые — хор «Сударушка», правда, сейчас он в творческом поиске: ищут солистку. Для всех жителей устраиваются общие праздники. Словом, кто хочет, тот культурно развивается. Сферу медицины «закрывает» один фельдшер – Лариса Чиханова. В экстренных случаях, говорит, «скорая» приезжает минут за 20.

Главный минус Ново-Петрово — отсутствие газа. Из благ цивилизации только центральный водопровод, но вода неважная: местные предпочитают колодезную, из скважин или с родничка. Есть три магазина, ассортимент скромный. Из промышленных объектов в деревне — пилорама, там работает человек десять. Остальные ведут собственное хозяйство либо нанимаются к соседям, например, пасти коров, либо ездят во Владимир. Автобус туда ходит дважды в день: в 6.25 утра и в 19 вечера. Цена билета в районе 80 рублей. Большинство пользуется своим транспортом.

Из-за того, что газа нет, дома в Ново-Петрово относительно недорогие. Обычные сельские дома в хорошем состоянии и с участками в 20 соток стоят от миллиона двухсот рублей и выше. На сайтах эти варианты имеются. Кадастровая стоимость земли — 20 тысяч за «сотку». Понятно, что с частником как договоришься, однако рыночная стоимость с кадастровой разняться не сильно. Но как только сюда подведут газ, а это вопрос нескольких лет (заявка в Газпром уже подана), цены, конечно, вырастут.

— Многие же люди ждут, когда газ будет. Когда он придёт – деревня расцветёт по новому, народу будет много, — уверена Татьяна Щукина, староста Ново-Петрово и директор местного клуба.

Но даже в сегодняшних условиях деревня растёт. Сейчас строится целая улица. В прошлом году в Ново-Петрово наладили новое уличное освещение. Дороги зимой чистятся. И, если не сидеть на месте, заработать или, на худой конец, обеспечить себе пропитание, можно. «Я очень радуюсь, когда новые дома строят. Даже дачники. Построили новые дома; кто приехали – «новые русские», «старые русские» — это не важно. Если приехали новые люди, это уже хорошо», — говорит местная жительница Людмила Петухова. Читатели и зрители «Призыва» могут оценить Ново-Петрово сами: 20 минут езды, и вот оно перед вами!

Михаил Майоров

Фото «Призыва»