Ночью в Покрове перекроют федеральную трассу

Грядущей ночью на федеральной трассе М-7 в Покрове будет временно приостановлено движение транспорта. Дорожники планируют провести работы по монтажу надземных пешеходных переходов. На 103-м км трассы с 23.00 до 03.00 движение по участку временно ограничат. Полностью движение приостановят с 0.00 до 0.40 и с 02.20 до 03.00.

Объезд в сторону Владимира автомобилистам предложен по следующей схеме: поворот у автостанции в Покрове – ул. Октябрьская – ул. Герасимова – ул. Фейгина. Объезд в сторону Москвы: поворот на Вольгинский – Перново – Покров (ул. К. Либкнехта, 3-го Интернационала, Больничный проезд).

Дорожники будут монтировать надземные переходы.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что капремонт «Пекинки» в этом году продолжится на перекрёстках трассы с Горького и Безыменского. В апреле там возобновят земляные работы.

Ольга Ефремова

Фото: centr-dor.ru