Транспортные итоги 2019: от отмены остановок до приёма безнала

Треть пассажиров Владимира начали постоянно расплачиваться за проезд в автобусах и троллейбуса банковскими или транспортными картами. С сентября по декабрь 2019 года, по данным «Владикард», ответственного за запуск безналичной системы в общественном транспорте, произведено 5,5 миллионов транзакций. Администрация города Владимира начала транспортную реформу не только для удобства жителей, но и для прозрачности платежей, чтобы было понятно, сколько перевозчики получают средств за свою работу. Почти все льготники оформили и получили социальные транспортные карты. Предъявлять документы в автобусах и троллейбусах теперь не надо, достаточно пластиковой карты с ФИО и фото.