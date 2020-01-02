Транспортные итоги 2019: от отмены остановок до приёма безнала

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Лихорадка от цен и валидаторов
В 2019 году во Владимире запущена безналичная системы оплаты проезда. На очереди Ковров. Наступивший год принесёт пассажирам рост цен на проезд. В большинстве городов и районов области департамент цен и тарифов разрешил поднять стоимость поездки на 1-3 рубля. В городе оружейников – свободный рынок, там перевозчики сами определяют цены. В новый год транспортники вступили с довольно потрёпанным автопарком. В Собинке, к примеру, колесят насквозь прогнившие «ПАЗики», а во Владимире можно встретить «Scania», то и дело выпускающую столб черного дыма. Правда, одна из таких древних машин в начале зимы сгорела.
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Скандал с отменой остановок
Осень-2019 ознаменовалась скандалом с возможной отменой остановок для пригородных и межмуниципальных маршрутов. Перспектива мотаться на вокзал, переплачивая за проезд, чтобы потом следовать в Собинку, Суздаль, Судогду и другие города, большинству владимирцев показалась абсурдной. Сейчас многие из них пользуются остановками, расположенными в областном центре по ходу движения автобусов. Идею отменить остановки принадлежала руководителю ГУП «Владимирский автовокзал» Павлу Левину, и он нашёл поддержку в «Белом доме». Но в последний момент губернатор оказался от реформы.
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Переход на транспортные карты
Треть пассажиров Владимира начали постоянно расплачиваться за проезд в автобусах и троллейбуса банковскими или транспортными картами. С сентября по декабрь 2019 года, по данным «Владикард», ответственного за запуск безналичной системы в общественном транспорте, произведено 5,5 миллионов транзакций. Администрация города Владимира начала транспортную реформу не только для удобства жителей, но и для прозрачности платежей, чтобы было понятно, сколько перевозчики получают средств за свою работу. Почти все льготники оформили и получили социальные транспортные карты. Предъявлять документы в автобусах и троллейбусах теперь не надо, достаточно пластиковой карты с ФИО и фото.
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«БигАвтоТранс» уходит с маршрутов
Под конец года стало известно намерение самого крупного перевозчика региона покинуть рынок. Руководитель группы компаний «БигАвтоТранс» Дмитрий Биганов сообщил о том, что уведомил департамент транспорта об отказе осуществлять пассажирские перевозки. Его организация работает на 10 пригородных и межмуниципальных маршрутах. Региональные власти, несмотря на официальные запросы «Призыва», так и не ответили, провели ли они переговоры с перевозчиком и когда будут объявлены конкурсы на поиск новых. Директор департамента транспорта Алексей Косилов заверил, что сбоев в работе общественного транспорта не возникнет.
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Бараки оставили без автобусов
С открытием обхода деревни Бараки возникла проблема с транспортным сообщением населенных пунктов Бараки и Вяткино. Новая дорога, строившаяся много лет, порадовала автомобилистов, но огорчила пассажиров. Жителей деревни Бараки фактически изолировали от внешнего мира, оставив им только два вечерних рейса. Из-за народного негодования властям пришлось срочно проводить переговоры с перевозчиками. Частично рейсы были восстановлены. В 2020 году планируется запустить маршрут Владимир-Бараки. Но для этого нужно проводить торги. Они пока не назначены. Проблемы с транспортом возникли и у жителей Сельца из-за закрытия левого поворота на «Пекинке» и корректировки автобусного маршрута № 1. Автобусы стали разворачиваться на заправке, а для пассажиров это небезопасно.
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Транспортный налог вернули муниципалитетам
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области пересчитали субсидии для муниципалитетов, поступающие от сборов транспортного налога со всего региона. С начала 2020 года города и районы смогут получать до 50% от доходов с этого налога. Сумма зависит от длины дорог и их состояния. Выше качество — выше поддержка. Владимир в 2020 году получит дополнительно 200 миллионов рублей, кроме того, ещё порядка 200 миллионов рублей придет из федерального бюджета. Деньги потратят на ремонт дорог, установку пешеходных заборчиков и островков безопасности.
Анна Тумановская
Фото «Призыв»
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