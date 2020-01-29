Никакой системности! Так ли опасно клиповое мышление?

Замечали, что в век современных технологий, когда информация в твоем смартфоне обновляется ежесекундно, весьма трудно заставить себя читать объемные книги или смотреть старое кино? Диалоги в нем кажутся затянутыми, действия медленными. А «Война и мир » Толстого для современного подростка — это вообще темный лес, через который не продраться. Хотя, если уж быть справедливым, далеко не все родители осилили это бессмертное произведение в свои школьные годы. И клиповое мышление тут абсолютно не виновато. Просто текст действительно сложный.
Между тем некоторые психологи сегодня уже заговорили о цифровой деградации, о том, что скоро у человека неизбежно будут «отказывать» отдельные зоны мозга, которые отвечают за системное мышление и логические операции. Тревогу бьют и педагоги, утверждая, что современные подростки не могут удерживать внимание и усваивать программу, так как их мозг требует постоянной динамики и смены картинки.
Неужели все так печально? Мешает ли клиповое мышление развитию системного, как сохранить способность воспринимать большие и сложные тексты, как научить ребенка логически мыслить, делать выводы, дискутировать и при этом сохранять динамику и быстроту восприятия, которые дает клиповое сознание, разъясняет психолог Наталия Фельдман.
Расшифровка программы:
- Термин «клиповая культура» ввел американский философ Тоффлер. Он назвал клиповой культурой то состояние общества, которое ориентировано на СМИ. При этом люди потребляют много информации. И она яркая, динамичная и несистемная.
- Вместо целостной системы у человека с клиповой культурой создается множество ярких, быстро сменяющих друг друга образов. И его потребность – получить как можно больше разной информации, не останавливаясь и не зацикливаясь на чем-то одном.
- Русский философ Федор Гиренок назвал это клиповым сознанием. И современные педагоги говорят о том, что клиповое мышление – это бич нашего общества. Из-за него дети перестают усваивать информацию.
- Это вопрос спорный. Потому что некоторые говорят о том, что это педагоги и современная школа не хотят перестраиваться с традиционных методов обучения, которые не изменялись уже более 100 лет.
- Если мы посмотрим, как изменилась телефония за последние 20 лет, то это огромный скачок. А если мы посмотрим на классы конца XIX века и современные классы, то они отличаются, может быть, только наличием интерактивной доски, которая используется не всегда. В остальном процесс обучения тот же.
- Говорить о том, что клиповое мышление мешает нашим детям усваивать информацию, не совсем корректно. Оно не способствует и не препятствует развитию каких-то логических операций и когнитивного мышления. Но если ребенок смотрит только какие-то ролики и фильмы, ему трудно развить умение логически размышлять, анализировать, сопоставлять, делать выводы.
- Клиповое мышление — это часть нашей реальности, потому что все средства массовой информации, все сайты в Интернете, даже телепрограммы и фильмы построены с учетом динамичности и быстрого переключения внимания.
- Попробуйте посмотреть с детьми ваши любимые детские фильмы середины 80-х годов XX века. Дети выдержат минут 15. Вы — минут 40. И то на волне ностальгии. Даже современным взрослым смотреть старые фильмы уже скучновато. Диалоги кажутся затянутыми, действия медленными. Мы все привыкли жить быстрее
- Что же делать? Психологи советуют больше читать. Причем русскую классику, где психологическая напряженность повествования сочетается с достаточно большим объемом, интересным сюжетом. Это помогает сохранять способность читать большие тексты.
- Во-вторых, психологи советуют обсуждать, спорить, учить ребенка отстаивать разные точки зрения, искать взаимосвязи. Да, это нужно специально организовывать, но без этого нашим детям будет сложнее. Чтобы дети не забывали о том, что увидели, нужно учить их внимательности, учить видеть логику, учить выстраивать разрозненную информацию в систему.
- Наша задача — дать ребенку инструменты для познания мира. Помочь ему этот мир систематизировать, структурировать и при этом сохранить яркость, подвижность и многозадачность, которые тоже дает клиповое мышление.
Подготовила Дарья Ермолина
Заглавное фото: krestalisa.ru
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