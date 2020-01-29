Никакой системности! Так ли опасно клиповое мышление?

Замечали, что в век современных технологий, когда информация в твоем смартфоне обновляется ежесекундно, весьма трудно заставить себя читать объемные книги или смотреть старое кино? Диалоги в нем кажутся затянутыми, действия медленными. А «Война и мир » Толстого для современного подростка — это вообще темный лес, через который не продраться. Хотя, если уж быть справедливым, далеко не все родители осилили это бессмертное произведение в свои школьные годы. И клиповое мышление тут абсолютно не виновато. Просто текст действительно сложный.

Между тем некоторые психологи сегодня уже заговорили о цифровой деградации, о том, что скоро у человека неизбежно будут «отказывать» отдельные зоны мозга, которые отвечают за системное мышление и логические операции. Тревогу бьют и педагоги, утверждая, что современные подростки не могут удерживать внимание и усваивать программу, так как их мозг требует постоянной динамики и смены картинки.

Неужели все так печально? Мешает ли клиповое мышление развитию системного, как сохранить способность воспринимать большие и сложные тексты, как научить ребенка логически мыслить, делать выводы, дискутировать и при этом сохранять динамику и быстроту восприятия, которые дает клиповое сознание, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

Расшифровка программы:

Термин «клиповая культура» ввел американский философ Тоффлер. Он назвал клиповой культурой то состояние общества, которое ориентировано на СМИ. При этом люди потребляют много информации. И она яркая, динамичная и несистемная.

Вместо целостной системы у человека с клиповой культурой создается множество ярких, быстро сменяющих друг друга образов. И его потребность – получить как можно больше разной информации, не останавливаясь и не зацикливаясь на чем-то одном.

Русский философ Федор Гиренок назвал это клиповым сознанием. И современные педагоги говорят о том, что клиповое мышление – это бич нашего общества. Из-за него дети перестают усваивать информацию.

Это вопрос спорный. Потому что некоторые говорят о том, что это педагоги и современная школа не хотят перестраиваться с традиционных методов обучения, которые не изменялись уже более 100 лет.

Если мы посмотрим, как изменилась телефония за последние 20 лет, то это огромный скачок. А если мы посмотрим на классы конца XIX века и современные классы, то они отличаются, может быть, только наличием интерактивной доски, которая используется не всегда. В остальном процесс обучения тот же.

Говорить о том, что клиповое мышление мешает нашим детям усваивать информацию, не совсем корректно. Оно не способствует и не препятствует развитию каких-то логических операций и когнитивного мышления. Но если ребенок смотрит только какие-то ролики и фильмы, ему трудно развить умение логически размышлять, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Клиповое мышление — это часть нашей реальности, потому что все средства массовой информации, все сайты в Интернете, даже телепрограммы и фильмы построены с учетом динамичности и быстрого переключения внимания.

Попробуйте посмотреть с детьми ваши любимые детские фильмы середины 80-х годов XX века. Дети выдержат минут 15. Вы — минут 40. И то на волне ностальгии. Даже современным взрослым смотреть старые фильмы уже скучновато. Диалоги кажутся затянутыми, действия медленными. Мы все привыкли жить быстрее

Что же делать? Психологи советуют больше читать. Причем русскую классику, где психологическая напряженность повествования сочетается с достаточно большим объемом, интересным сюжетом. Это помогает сохранять способность читать большие тексты.

Во-вторых, психологи советуют обсуждать, спорить, учить ребенка отстаивать разные точки зрения, искать взаимосвязи. Да, это нужно специально организовывать, но без этого нашим детям будет сложнее. Чтобы дети не забывали о том, что увидели, нужно учить их внимательности, учить видеть логику, учить выстраивать разрозненную информацию в систему.

Наша задача — дать ребенку инструменты для познания мира. Помочь ему этот мир систематизировать, структурировать и при этом сохранить яркость, подвижность и многозадачность, которые тоже дает клиповое мышление.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: krestalisa.ru