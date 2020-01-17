Нетрезвых водителей будут ловить по всей области

Водителей Владимирской области ждет массовая проверка на трезвость. Рейдовые мероприятия состоятся в грядущие выходные. Дорожные патрули будут останавливать автомобили сплошным потоком. Где конкретно, по понятным причинам не сообщается. Однако известно, что особую тревогу у инспекторов вызывает рост «пьяной» аварийности в начале этого года в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах.

Не останется без пристального контроля Ковровский, Суздальский районы и областной центр, где с начала года в ДТП погибли 10 человек. 42 человека получили травмы.

Рейды пройдут в выходные.

В прошлом году в регионе с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, зарегистрировано 309 ДТП. 69 человек погибли и 419 получили ранения, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники полиции напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других людей, а также призывают сообщать о пьяных в дежурную группу Госавтоинспекции по телефону (4922) 54-16-65. Для таких нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое пенсионеров погибли в ДТП на Южном обходе.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»