Необходимость заповедника во Владимирской области оценит рабочая группа

Администрация Владимирской области создает межведомственную рабочую группу по созданию в регионе нового заповедника. Около 100 тысяч гектаров земли, включая лесную зону и населенные пункты, могут войти в особо охраняемую природную территорию. С инициативой её создания выступило Министерство природных ресурсов РФ. В предложении, спущенном федералами в регион в конце 2019 года, зона государственного заповедника охватит часть Селивановского, Судогодского, Камешковского и Ковровского районов. Тамошние жители против такой перспективы. Статус особо охраняемой территории предполагает ограничения на хозяйственную деятельность человека.

Заповедник — это закрытая (или осуществляемая по пропускам) для посещения туристами территория федерального значения.

В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, где исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. То есть там запрещены охота, рыбалка, сбор валежника, выпас скота и т.д. Естественно, жителям сёл и деревень, которые окажутся в «запретной зоне» (если проект будет реализован), всё это усложнит существование и нарушит естественный, десятилетиями сложившийся уклад жизни.

В минувшие выходные жители Красной Горбатки Селивановского района провели согласованный митинг против создания заповедника. Областные власти откликнулись обещанием создать рабочую группу, которая изучит вопрос целесообразности появления такого крупного природного объекта. В рабочую группу войдут сотрудники федерального министерства, областных департаментов лесного хозяйства и природопользования, депутаты ЗС, представители общественных организаций, экологи, а также работники муниципалитетов, на чьих землях и предполагается разбить заповедник.

Ольга Канищева, и.о. директора областного департамента лесного хозяйства:

В обязательном порядке будет разработан рабочий график, дорожная карта по проведению работы с населением. В Селивановском районе прошли митинги. Есть определенное мнение у населения.

Мы проводим подготовку к этой рабочей группе. Мы хотим озвучить свои предложения, хотелось бы напомнить, что ранее этот вопрос рассматривался по созданию национального парка в 40 тысяч гектаров на территории Селивановского района.

И на тот момент губернатор прислушался к мнению населения, и в адрес Министерства природных ресурсов были направлены все материалы, собранные в рамках рабочих групп, и письмо о нецелесообразности создания опыта федерального уровня в Селивановском районе.

Пока состав рабочей группы и дата первого собрания ещё не утверждены. Окончательное же решение о том, будет или нет особо охраняемая природная территория во Владимирской области, примет Правительство РФ. К слову, в нашем регионе 12% от общей площади уже являются природоохранной зоной. Это 350 тысяч гектаров земли (вторая по величине площадь среди регионов ЦФО).

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области будут восстанавливать леса на федеральные деньги в рамках нацпроекта.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»