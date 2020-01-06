«Наши люди» — программа о светлых и деятельных жителях области

Хранитель истории родного села, деревенский фельдшер, в любую погоду спешащий к своим пациентам, женщина-полицейский, в одиночку воспитывающая приемных сыновей. А еще лучшая доярка России, талантливый тренер по баскетболу, начинающий скульптор, украшающий своими работами родной город, молодой человек, который не зависает в Интернете, а все свое свободное время посвящает экспедициями по поиску погибших солдат Великой Отечественной войны. Говорит, это его долг перед поколением дедов и прадедов.

Все эти люди — наши земляки. Они живут рядом с нами, не выпячивают себя перед другими и незаметно согревают окружающий мир своим теплом, внутренней силой и добротой.

Они не считают, что совершают что-то выдающееся, а просто честно и с душой делают свое дело.

Именно о таких замечательных жителях Владимирской области, которые порой совершенно незаслуженно остаются в тени, в марте 2019-го «Призыв» начал снимать цикл программ «Наши люди». Предлагаем вспомнить самые яркие выпуски.