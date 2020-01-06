«Наши люди» — программа о светлых и деятельных жителях области

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Люди с особой миссией
Хранитель истории родного села, деревенский фельдшер, в любую погоду спешащий к своим пациентам, женщина-полицейский, в одиночку воспитывающая приемных сыновей. А еще лучшая доярка России, талантливый тренер по баскетболу, начинающий скульптор, украшающий своими работами родной город, молодой человек, который не зависает в Интернете, а все свое свободное время посвящает экспедициями по поиску погибших солдат Великой Отечественной войны. Говорит, это его долг перед поколением дедов и прадедов.
Все эти люди — наши земляки. Они живут рядом с нами, не выпячивают себя перед другими и незаметно согревают окружающий мир своим теплом, внутренней силой и добротой.
Они не считают, что совершают что-то выдающееся, а просто честно и с душой делают свое дело.
Именно о таких замечательных жителях Владимирской области, которые порой совершенно незаслуженно остаются в тени, в марте 2019-го «Призыв» начал снимать цикл программ «Наши люди». Предлагаем вспомнить самые яркие выпуски.
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Дом, который построил Курилов из Улово
В селе Улово Суздальского района хорошо знают род Куриловых. Эта земля взрастила несколько поколений семьи. Здесь еще в XIX веке построил свой дом прадед нынешнего владельца Степан Матвеевич Курилов. В нем прошло и солнечное детство первого героя нового проекта «Наши люди» Сергея Курилова. Потом Сергей Николаевич переехал во Владимир, работал на одном из заводов, создал замечательную семью. Но когда в Улово провели газ, без сожалений вместе с любимой женой покинул город, чтобы уже насовсем поселиться в доме своего прадеда. О лучшем месте Земли — селе Улово и своем родном доме рассказывает сам Сергей Курилов:
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Мечтала стать детским тренером с седьмого класса
Она вставала в шесть часов утра, чтобы до занятий прийти в школьный спортзал на тренировку. Маленькая девочка из небольшого поселка с седьмого класса решила: буду детским тренером. Уже тогда Маша начала вести дневник своих будущих занятий. А когда после школы отличница решила поступать на факультет физической культуры, родители отговаривали. Но она заверила: спорт — это одна любовь и на всю жизнь. Сейчас Маша работает учителем физкультуры и проводит тренировки. В сутки она занимается с полутора сотней детей. Как осуществилась детская мечта, каких результатов от своих учеников ждет тренер Мария Доронкина, узнаете из программы «Наши люди».
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В милицию мама мне путь указала
Она не раздумывала, куда поступать. Путь в правоохранительные органы ей указала мама. Майор милиции воспитывала дочь строго. С детства маленькая Василина умела все делать по дому. Мама часто уезжала в командировки. Девочка сама готовила и собиралась в школу. Гладила маме рубашки и юбку, а вот примерять китель было нельзя. Зато когда сама впервые надела форму, мужчины оборачивались. Сейчас Василина Попова — начальник отделения по делам несовершеннолетних регионального управления МВД на транспорте. Работает с детьми. А дома её ждут два сына — два самых родных и близких человека. Мальчишек она усыновила, когда те ещё были в роддоме. Когда взяла кулёчки на руки, поняла, что это любовь на всю жизнь. Об удивительной женщине в погонах — выпуск проекта «Наши люди».
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«Мы обязаны погибшим бойцам жизнью»
В болотных сапогах, по колено в грязи он проведет целый день. Отдохнет, выпьет чашку чая и снова с лопатой в руках начнет в буквальном смысле слова углубляться в историю. Спускаться туда, где лежит безымянный солдат. А мог бы в тепле и уюте смотреть кино или играть в компьютер, как поступают большинство молодых людей. Но для Максима Гаранина смысл жизни в другом. Он возвращает имена солдатам, которым все мы обязаны жизнью. Они погибли в годы Великой Отечественной войны. Совсем молоденькие или с сединой на висках остались лежать в земле. Найти останки солдата, передать их семье, которая не дождалась бойца с фронта, перезахоронить с почестями. Для Максима — это больше, чем просто слова.
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Создатель мальчика с рогаткой работает над железной крысой
Кусок трубы или арматура в его руках превращаются в чудо-рыбу, легкокрылую бабочку, забавного поросенка или ловкую крысу-акробатку. Молодой владимирский скульптор, член Союза художников России Михаил Блинов, без преувеличения, вдыхает жизнь в статику и холод металла. Его работы востребованы в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Но и на улицах родного Владимира можно увидеть творения художника. К примеру, скульптура мальчика с рогаткой на Большой Московской или памятник земскому доктору в Добром знакомы многим.
Как детское увлечение пластилином переросло в профессию и стало делом жизни, узнаете в этом выпуске программы «Наши люди».
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Просто я работаю спасателем
Когда молодая девушка поднялась на крышу многоэтажного дома, до трагедии оставался один шаг вниз. Михаил Быков первым приехал на вызов и спас жительницу Коврова. Это потом он расскажет, что высоты боится. Но когда стоял на краю, думал только о том, как помочь человеку. И таких историй у сотрудника городского поисково-спасательного отряда много. Он помнит каждый вызов, но редко говорит родным, что на работе пришлось рисковать. Еще в школе Михаил увлекся медициной и много изучал поведение людей, находящихся на грани жизни и смерти. Сегодня в городе оружейников он часто приходит на помощь. О буднях спасателя Михаила Быкова — в проекте «Наши люди».
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Лучшая доярка России живет в Шихобалово
Молоко в режиме нон-стоп. Каждый день эта девушка надаивает около 150 тысяч кружек. Она знает все о доильном аппарате и многое — о здоровье своих рогатых подопечных. Оператор машинного доения — так называется профессия, в которой сотрудница СПК «Шихобалово» Юрьев-Польского района Марина Щепетова дважды становилась лучшей на всероссийском конкурсе. В третий раз участвовать уже нельзя. Таковы правила. Впрочем, Марину это нисколько не печалит: она уже лучшая доярка страны, а сейчас продолжает учиться в вузе, чтобы в скором времени стать зоотехником. И кто знает, может быть, тоже лучшим.
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Солистка ансамбля «Русь» не боится конкуренции
«Мы не кладем друг другу стекла в балетки», — отвечает солистка ансамбля «Русь» на вопрос о конкуренции. Олеся Родина говорит, что прославленный коллектив — это единое целое, где все помогают друг другу. Сама девушка танцует в «Руси» четыре года. Приехала во Владимир из Нижегородской области. У нас Олеся нашла не только работу, но и семейное счастье. Сейчас вместе с ней на сцену выходит ее муж. Антону Родину девушки дарят цветы, а он все их отдает супруге. К 45-летию легендарного ансамбля девушка с самой патриотичной фамилией стала героиней программы «Наши люди».
Все выпуски проекта «Наши люди» можно посмотреть здесь.
Обзор подготовила Дарья Ермолина
Фото «Призыва»
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