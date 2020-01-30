Напавшего на фельдшеров мужчину поместили за решётку

Больного ребёнка, ставшего позавчера невольным свидетелем сцены нападения взрослого бузотёра на прибывших по вызову медиков, изъяли из семьи. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Владимира. А мужчину, устроившего дебош (он угрожал девушкам-фельдшерам молотком и разбил чемоданчик с лекарствами), отправили в изолятор временного содержания. Он был сожителем матери заболевшего ребёнка, сообщили «Призыву» в официальном ответе областной полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК «Угроза убийством».

— 28 января текущего года в службу скорой медицинской помощи поступил вызов к ребенку, проживающему во Владимире. В момент прибытия фельдшеров мать ребенка и её сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выкрикивал угрозы в адрес работников медслужбы, размахивал предметом, похожим на молоток, — сообщила «Призыву» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Медицинские работники сообщили об агрессивном мужчине в полицию. Приехали полицейские, бузотёра задержали. По некоторым данным, напавший на медиков мужчина уже был ранее судим. Агрессию он начал проявлять в то время, когда фельдшеры осматривали ребёнка.

Напомним, что в январе прошлого года отделение скорой помощи в Оргтруде разгромил «частично недееспособный мужчина». А в 2017-м в областном центре было сразу три нападения на фельдшеров. Во всех случаях на место была вызвана полиция.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: yorsh.by