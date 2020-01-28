Начали ремонт дома купца в центре Владимира  

В центре Владимира начался ремонт старинного дома купца Васильева, расположенного на улице Гагарина, 2. Разрешение на проведение работ согласовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, сообщает городская мэрия. Прежде всего у исторического здания отремонтируют крышу, установят дополнительные балки чердачного перекрытия, усилят стены здания, очистят металлические конструкции от ржавчины, заменят окна, а также утеплят здание и сделают пароизоляцию.

Размеры, форма и внешний вид здания будут сохранены.

Историческое здание было возведено по утвержденному Екатериной II регулярному плану и стало одной из первых гражданских каменных построек губернского Владимира конца XVIII века. В реестре объектов культурного наследия здание на Гагарина, 2, значится как «Дом, в котором в 1941-1942 гг. находился штаб Владимирского стрелкового батальона, в 1942-1947 гг. — штаб стрелкового полка». Однако краеведы и знатоки архитектуры старого Владимира называют его домом купца Васильева.

В 2019 году администрация города Владимира передала в аренду часть исторического здания, которая находится в муниципальной собственности, при этом арендатор взял на себя бремя охранных обязательств.

Ранее «Призыв» сообщал, что кинотеатр «Художественный», закрытый много лет, опять готовится к обследованию специалистов. Теперь за муниципальный бюджет будут делать проект восстановления памятника архитектуры.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru