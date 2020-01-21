На «зебре» сбили беременную женщину и подростка

Троих пешеходов сбили на переходах во Владимире за один вечер. Все «зебры» нерегулируемые, все пешеходы были без светоотражающих элементов на одежде. На переходе на улице 16 лет Октября около АЗС водитель пассажирского автобуса «Mercedes» сбил 29-летнюю беременную женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Часом позже на Октябрьском проспекте в районе супермаркета «Перекресток» 55-летнюю женщину на переходе сбил «Nissan». От госпитализации пострадавшая отказалась, но врачи «скорой» диагностировали у нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

В восьмом часу вечера на переходе у областной библиотеки на «зебре» 13-летнюю девочку сбил «Citroen». Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает, но лечение все равно займет время.

В 2019 году на переходах совершено 206 наездов на пешеходов. Десять человек погибли.

Далеко не все переходы оборудованы освещением, разметкой и знаками. Но и пешеходов в темное время в ненастье плохо видно. Прочитайте наш материал о светоотражающих элементах. Они реально помогут избежать наезда. На одну лишь внимательность водителей уповать не приходится.

Анна Тумановская

Фото предоставлены ГИБДД по Владимирской области