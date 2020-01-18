На пожаре в Ковровском районе погибла женщина

Трагедией закончился крупный пожар в Ковровском районе. В огне погибла 42-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Овсянниково накануне вечером. По информации регионального управления МЧС, в доме проживало четыре человека. Первоначально всем им удалось выйти из горящего строения самостоятельно. Но женщина решила вернуться в охваченный пламенем дом. Предположительно, она вспомнила про оставшихся в опасности маленьких козлят и подумала их спасти. Но выйти из огня живой у нее уже не получилось.

— Мы каждый раз говорим о том, что нельзя возвращаться в горящее строение. Это смертельно опасно, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, — На данный момент уже удалось установить причину пожара. По предварительной версии огонь вспыхнул из-за неисправного печного отопления.

В результате ЧП двухэтажный жилой дом выгорел полностью. От деревянного строения ничего не осталось. Общая площадь пожара составила 160 квадрадных метров.

Крупный пожар мог в любую минуту переброситься на соседние строения. Чтобы не допустить распространения огня, спасателям пришлось не только тушить горящий дом, но и защищать от пламени рядом стоящие жилые постройки.

С начала этого года на пожарах уже погибло несколько человек. Ранее «Призыв» сообщал о трагедии в Камешковском районе, где на пепелище частного жилого дома были обнаружены тела мужчины и женщины.

Полина Тарбеева

Фото и видео Натальи Никитиной