На «Пекинке» устанавливают надземные переходы и остановки

Во Владимире на федеральной трассе М-7 завершается монтаж пяти надземных модульных пешеходных переходов. Рабочие уже установили металлические конструкции, в том числе над проезжей частью. А сейчас делают крышу над лестницами вдоль дороги. Такие быстровозводимые объекты появились там, где дорожники разделили барьером встречные потоки и убрали левые повороты и «зебры». Пока монтаж кровельного покрытия не завершен, сохранили два наземных перехода на Лакина.

Посетители торгового комплекса «Тандем» уже пользуются надземным переходом. Опасную «зебру», где погибло и пострадало несколько владимирцев, закрыли. Убрали знаки пешеходных переходов, поставили барьер между потоками транспорта. В неположенном месте теперь не перебежать.

Надземные переходы находятся на Лакина в районе поворотов на Ставровскую и бульвар Иванова, у поселка РТС и на «Тандеме».

Шестой надземный модульный переход обещали поставить к осени этого года в районе перекрестка Куйбышева-Безыменского. Там хотели закрыть левый поворот и «зебру» еще в 2019 году, когда завершался двухлетний капремонт «Пекинки». Как «Призыв» сообщал ранее, после серии обращений жителей и городских властей федеральные дорожники решили изменить схему организации дорожного движения на трассе. В этом году планируют построить развязку, которая позволит совершать безопасные левые повороты и развороты.

Около всех переходов появились такие же быстровозводимые остановочные павильоны. Они выполнены из того же поликарбоната, как и кровли продуваемых всеми ветрами модульных переходов. Несколько таких конструкций уже пострадало после ураганных декабрьских ветров. Но дорожники быстро привели их в порядок.

К концу декабря был завершен капитальный ремонт «Пекинки» для водителей. Расширена проезжая часть, установлены барьерные ограждения между встречными потоками, все знаки над проезжей частью. Теперь рабочие заканчивают работы и для безопасного движения пешеходов.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»