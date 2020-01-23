На крыше владимирской многоэтажки образовался бассейн

Инженер управляющей компании обнаружил на крыше владимирской многоэтажки целый бассейн. Вода скопилась на кровле дома №44 по проспекту Строителей. Оказалось, что неизвестные забили ливневую канализацию пластиковыми бутылками. Жидкости просто некуда было деваться, и она копилась на крыше высотного здания. Ещё немного времени, и в доме произошли бы масштабные протечки.

— Инженер управляющей компании во время планового обхода дома обратили внимание на то, что нет замка, который не позволял выходить на кровлю. Когда поднялись на крышу, оказалась, что она вся затоплена водой, — пояснили «Призыву» специалисты управляющей компании ЖРЭП 8. — Мы предполагаем, что ливневую канализацию вывели из строя умышленно. В ней были утрамбованы пластиковые бутылки. Сами бы они туда не попали. Кто-то, судя по всему, забил водосток.

Пробивать ливневку специалистам управляющей компании пришлось вручную. Когда канализацию прочистили, крышу освободили от влаги. Времени на это ушло много, а напор воды удивил даже опытных мастеров.

— Если б наши инженеры вовремя не обратили внимания на скопление воды, протечек было бы не избежать. Дому уже 60 лет. Капитальный ремонт крыши только планируется. Кровля не новая, она могла бы разрушиться, — говорят в управляющей компании ЖРЭП 8. — Жители потом обратились бы к нам, и нам пришлось бы возмещать ущерб. Поэтому мы просим жителей в случае, если они заметили посторонних людей на крыше или в подвале, обязательно сообщать нам.

Ранее «Призыв» сообщал о проблемах, возникших во время капитального ремонта крыш многоквартирных домов.

Полина Тарбеева

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