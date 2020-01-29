Мужчина с молотком напал на фельдшеров «скорой помощи»

Сегодня ночью во Владимире на двух девушек-фельдшеров «скорой помощи» напал разъяренный мужчина. Те приехали по вызову к больному ребёнку. Отец маленького пациента повёл себя неадекватно. Будучи пьяным, он схватил молоток, начал размахивать им перед лицами медиков, расколотил чемодан с лекарствами и угрожал «разбить головы» приехавшим. Дебоширом оказался отец ребенка, ранее судимый.

— «Скорую помощь» вызвали 10-летнему ребенку. Бригада приехала через 20 минут. Отец пациента начал угрожать нашим сотрудникам. Всё происходило в то время, когда они осматривали ребенка, — рассказали «Призыву» сотрудники станции скорой медицинской помощи. — Мужчина заявил: «К ребёнку приехали за 20 минут, а ко мне, когда у меня был приступ эпилепсии, спустя пять часов!» Дальше шла брань. Фельдшеры просили его успокоиться. А тот схватил молоток и начал всё вокруг крушить. Рядом находилась мать ребенка – тоже подшофе.

Во время скандальной сцены одной из сотрудниц неотложки удалось выбежать на улицу. Она попросила помощи у водителей проезжающих мимо машин. Вызвали полицию. Приехавший наряд задержал буяна. Сейчас региональное управление МВД готовит для «Призыва» официальный комментарий по поводу случившегося ночью инцидента. По словам потерпевшего медика, неадекватного мужчину полиция задержала, загрузив в машину. Сейчас по этому делу проводится проверка.

— Я сейчас еду на повторную дачу показаний в УМВД, — рассказала «Призыву» Алена, фельдшер скорой помощи. – Это был кошмар. У нас даже не было с собой никаких средств самообороны. Есть лишь кнопка экстренного вызова под рулем у охранника. Но она должна быть на поясе у врачей! Нам этот мужчина кричал в лицо, что теперь мы его заложницы. А когда увидел, что мы пытаемся вызвать по телефону полицию, он стал ещё более агрессивен. Начал крушить всё вокруг.

Происшествие вызвало реакцию и на самой станции скорой помощи. После этого случая (не первого в практике последних лет) медики не хотят выезжать на вызовы в одиночку. Хотя это сейчас обычная практика.

Четыре владимирских фельдшера уже уволились в январе этого года.

— Бригады часто работают в составе одного, редко двух человек, машины — полный хлам, с лекарствами также напряжёнка. Люди ждут «скорую» по 10-12 часов, естественно, они недовольны. Работают 10-14 бригад в сутки при нормативе в 24. Главный врач разводит руками и всё. А тут ещё нападения на медиков, страшно идти на работу, — говорит Кирилл Семёнов, фельдшер «скорой помощи».

Напомним, что в январе прошлого года отделение скорой помощи в Оргтруде разгромил «частично недееспособный мужчина». А в 2017-м в областном центре было сразу три нападения на фельдшеров. Во всех случаях на место была вызвана полиция.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»