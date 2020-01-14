Мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме

Пожар в частном доме вновь стал причиной гибели людей. Тела 29-летнего мужчины и 40-летней женщины обнаружили на пепелище в деревне Дворики Камешковского района. Следком начал доследственную проверку по факту их гибели. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21.35. По прибытии подразделений дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Борьбу с огнем затрудняло отсутствие пожарного водоснабжения в деревне.

— Водоснабжение осуществлялось путём подвоза воды от ближайшего источника, находившегося на расстоянии 800 метров от места пожара. Сам населённый пункт Дворики числится безводным, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев и жителей деревни, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, курили.

— Мужчина состоял на учете в социальной службе, так как являлся инвалидом. С ним регулярно проводилась профилактическая работа, было предложено переехать в дом инвалидов, но он отказался, — рассказала пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина.

Ранее «Призыв» сообщал, что 12 января в Камешковском районе произошел еще один крупный пожар. Сгорел частный дом в деревне Арефино. Погибли два человека. По факту произошедшего СУ СКР по Владимирской области начало доследственную проверку.

Известно, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая была проведена в экстренном порядке, было решено ввести на территории Камешковского района особый противопожарный режим. Он призван стабилизировать ситуацию с пожарами и предотвратить гибель людей.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области