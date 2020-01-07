Музейные перипетии 2019 года

-
Музей налаживал дружбу
В прошлом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник встал на свои «привычные» рельсы и начал развиваться по намеченному плану. На должность гендиректора вернулась Светлана Мельникова, которой от бывшего руководства достался полумиллионный штраф за ненадлежащий вид Золотых ворот и дворцовый зал Палат в мрачных тонах. В итоге за памятник ЮНЕСКО уже взялись специалисты, осенью у Золотых ворот прошли исследовательские работы. А дворцовый зал вернул свой торжественный вид после масштабного ремонта. А вообще 2019 год для ВСМЗ был не простым. Приходилась много договариваться и искать пути сотрудничества с местной властью, духовенством, частными гидами и бизнес-сообществом.
-
Год начался с благотворительности
Для Владимиро-Суздальского музея-заповедника 2019 год начался с добрых дел. Владимирцы приносили в Палаты и дарили музею свои ёлочные игрушки. Многие из них были настоящим раритетом из далеких 40-60-х годов прошлого века – стеклянные бусы, овощи, фрукты, ракеты. Необходимость в украшениях возникла, когда музейщики стали украшать ёлку. Оказалось, что старая коллекция куда-то исчезла. В итоге владимирцы пожертвовали музею-заповеднику более 300 игрушек. «Призыв» также принял участие в этой акции.
-
Гидов-частников прогнали, а потом… пригласили
В марте прошлого года Светлана Мельникова решила всё-таки отказать гидам-частникам в аккредитации. Взамен этого экскурсоводам предложили сдавать экзамен и заключать договор с ВСМЗ, становясь внештатными сотрудниками. На такие условия согласились около 20 человек. Некоторые частники высказывались, что работать с музеем в рамках договора им совершенно невыгодно. Но осенью 2019 года руководство музея решило вернуть аккредитацию частных гидов. При этом не брать с них процент от выручки. Ценовую политику экскурсоводы-любители устанавливают сами.
-
Согласительная комиссия - 10:2 в пользу ВСМЗ
Музей и церковь пришли к мировому соглашению. Многолетний спор о праве владения историческими памятниками на встрече согласительной комиссии закончился в пользу ВСМЗ. Из 12 объектов, куда входили Успенский, Дмитриевский соборы и Золотые ворота, РПЦ взяла себе лишь Ризоположенский храм из комплекса Знаменских церквей в Суздале и Приказную избу на территории Покровского женского монастыря. Решением комиссии, куда входили представители Минкульта, все стороны остались довольны. Как признался митрополит Тихон, содержать все эти памятники в одиночку церкви было бы не под силу.
-
У пенсионеров забрали скидку
В июне 2019 года всех посетителей музея пенсионного возраста ждал неприятный сюрприз. Руководство ВСМЗ отменило льготы в виде 50%-ой скидки за вход в экспозицию. Своё решение гендиректор пояснила тем, что музей нуждается в прибыли. Особенно летом в туристический сезон. Потом в рамках законодательства такие льготы не прописаны. Но пенсионерам всё-таки пошли навстречу и разрешили совершенно бесплатно посещать выставки Владимира, Суздаля, Суздальского и Гусь-Хрустального районов в первый вторник каждого месяца.
-
Сувенирный налог шокировал предпринимателей
В 2019 году новый прейскурант ВСМЗ взбудоражил и возмутил бизнес-сообщество Владимирской области. Музей-заповедник ввел налог на использование изображений своих объектов в коммерческих целях. Предприниматели начали получать письма с просьбой оплатить сувенирный сбор. Например, за изображение Золотых ворот на тележках с мороженым. Цены в прайс-листе оказались «кусачими». В итоге более 70 предпринимателей написали коллективное письмо Светлане Мельниковой с просьбой отказаться от сувенирного налога. После общественного резонанса на защиту бизнесменов, ремесленников, издателей и художников встал департамент предпринимательства и общественная организация «Опора России». Было организовано несколько рабочих встреч с чиновниками и бизнесменами. В итоге осенью музей уменьшил налоговый сбор в десятки раз.
-
Новый логотип музея никого не оставил равнодушным
В 2019 году у Владимиро-Суздальского музея-заповедника появился новый логотип. Незатейливый знак взбудоражил общественность и даже спровоцировал появление мемов в социальных сетях. Некоторые сравнили его с главным героем мультсериала «Футурама» — роботом Бендером. Но в отличие от прежнего логотипа, улыбчивого льва, который обошелся музею в 400 тысяч рублей, на создание нового не было потрачено ни копейки. Разработкой его дизайна занимались сами сотрудники ВСМЗ.
-
Голодец обещала поддержать ВСМЗ
В преддверии празднования 1000-летия Суздаля старинный город посетила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма. Федеральный чиновник оценила благоустройство территории в рамках проекта «Зарядье». Светлана Мельникова рассказала ей, что музей является экономическим драйвером Суздаля, поэтому нуждается в хороших гостиницах и парковках. Голодец высоко оценила вклад ВСМЗ в развитие туризма и пообещала стабильную финансовую помощь.
-
В Новый год – с новым домом
В новый 2020 год музей-заповедник вступил с новым ценным приобретением. Теперь у ВСМЗ есть полноценный центр реставрации и фондохранилища. Четырёхэтажный офисный дом на Б. Нижегородской, 107 обошелся музейщикам в 52 миллиона рублей. Почти столько же придется теперь потратить на его оснащение, закупку оборудования и мебели. Сейчас готовится поэтажный проект. Сотрудники ВСМЗ решают, какие музейные экспонаты переедут сюда на ПМЖ. Как пообещала Светлана Мельникова, часть фонда станет открытой для зрителей. Сюда будут приглашать на экскурсии школьников. В здании будут проходить научные конференции.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Заглавное фото ВСМЗ
Обсуждение