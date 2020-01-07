Музейные перипетии 2019 года

В прошлом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник встал на свои «привычные» рельсы и начал развиваться по намеченному плану. На должность гендиректора вернулась Светлана Мельникова, которой от бывшего руководства достался полумиллионный штраф за ненадлежащий вид Золотых ворот и дворцовый зал Палат в мрачных тонах. В итоге за памятник ЮНЕСКО уже взялись специалисты, осенью у Золотых ворот прошли исследовательские работы. А дворцовый зал вернул свой торжественный вид после масштабного ремонта. А вообще 2019 год для ВСМЗ был не простым. Приходилась много договариваться и искать пути сотрудничества с местной властью, духовенством, частными гидами и бизнес-сообществом.