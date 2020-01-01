Музей подарил себе на Новый год новый дом

Владимиро-Суздальский музей-заповедник приобрел себе новое здание для реставрации и фондохранилища. Четырёхэтажный офисный дом на Б. Нижегородской, 107 ВСМЗ купил за 52 миллиона рублей. Здание 2015 года постройки. Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Внутренние помещения уже с отделкой, необходим лишь косметический ремонт, установка дверей, и всё будет готово для монтажа оборудования. А на это потребуется ещё 44 миллиона рублей, говорит генеральный директор Светлана Мельникова. Только для стеллажей фонда потребуется минимум 15 миллионов. Например, музей может похвастаться полной коллекцией периодики газеты «Призыв». И её надо где-то хранить.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Конструкция этого здания позволяет нам при наличии средств и финансирования оборудовать его серьезной венткамерой, системой температурно-влажностного режима. Здесь уже есть воздуховоды, к которым можно прикрепится. А для сохранения наших вещей – это крайне важно.

У меня вот сейчас есть возможность, честно, смотря людям в глаза, показать, куда же идут деньги, которые зарабатывает музей-заповедник. Потом мы платим налоги на прибыль. В прошлом году мы заплатили около 50 миллионов рублей. То, что мы в этом году смогли сгруппировать определенную сумму и приобрести это здание, я считаю, что это очень здорово. Но оборудование, которое потребуется для этого фондохранилища и реставрационного центра, это очень серьезные деньги.

В этом году в новые интерьеры завезут плафон из усадьбы Храповицкого, его площадь более 50 метров. Здесь разместят компьютерные микроскопы, будет организован необходимый процесс реставрации. Сотрудники музея начнут возвращать к жизни полотна, по которым когда-то стреляли большевики. Сейчас специалисты ВСМЗ готовят поэтажный проект. Обсуждают функционал каждого метра здания.

Уже решено, что часть фонда будет открыта для посетителей.

— К некоторым фондам требования колоссальные. Это оружие и драгоценности. Я никогда не скажу, где они будут храниться, в каком помещении. Есть требования по хранению бумаги, есть требования по хранению белого камня. Здесь есть замечательные подвалы. У нас в лапидарии хранятся солидные глыбы, архитектурные фрагменты, которые я бы затащила в этот оборудованный подвал и вздохнула с облегчением. Но по правилам фондохранения мы не имеем права хранить камень в подвальном помещении, — подчеркивает Светлана Мельникова.

Новое здание уже охраняется, и музею приходится платить по новой статье расходов. Решить проблему с финансированием на содержание здания гендиректор мечтает в следующем году. А ещё в амбициозных планах у музейного руководства сделать на крыше фондохранилища прозрачную стеклянную надстройку. Чтобы проводить здесь научные конференции и встречи с обзором на древний город Владимир.

Ранее «Призыв» сообщал, что Музей хрусталя откроют в мае 2020 года.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»