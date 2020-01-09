Музей намерен судиться с нелегальными экскурсоводами

Ажиотажа с аккредитацией частных гидов не случилось. В конце прошлого года во Владимиро-Суздальский музей-заповедник сдавать экзамены пришли лишь 15 человек. В итоге только десять из них успешно прошли испытания и в 2020 году получили право вести экскурсии на территории ВСМЗ. Экзамен состоял из теории и практики. Процесс аттестации фиксировался на видеокамеру. «Чтобы потом не было предвзятых публикаций, что музей «валит» испытуемых», — подчеркнула Светлана Мельникова.

К слову, при бывшем гендиректоре Игоре Конышеве аккредитацию имели 42 человека. Всего гидов-частников во Владимирской области порядка 50 человек. Теперь большинство из них не имеет права вести экскурсии по музейным объектам, например, приглашать туристические группы в Успенский собор и Суздальский кремль. Если такого нелегала «поймают за руку», с ним будут разбираться в судебном порядке, предупредили в ВСМЗ.

Лишь 10 частных гидов из 15 успешно сдали экзамен.

— Заложниками становятся экскурсанты. Покупая эту услугу, они не отдают себе отчет, что гид может быть нелегальный. Создавать людям проблему, когда они находятся уже на территории музея, нам не хочется, но мы придумали деликатную систему, как мы это будем фиксировать, как будем применять меры на практике. Когда мы приостановили деятельность частных гидов и те люди, которые неоднозначно себя вели, пришли потом, сдали экзамен и допущены к ведению экскурсий. Но были и те, кто на многое претендовал, считал себя гидами высокого уровня, и они не пришли сдавать экзамен. Спрашивается — почему? — задается вопросом Светлана Мельникова.

На этот вопрос «Призыву» ответил известный частный гид Алексей Валентинович. По его словам, экскурсоводам не понравились условия договора, выдвинутые музеем.

— Моя позиция по данному вопросу очень простая – нет доверия к руководству музея. Договор совершенно неравноправный они предлагают заключить. Большая часть гидов Владимира и Суздаля проигнорировало данное предложение. Безусловно, доступ на музейные объекты нужен, но совершенно в другом формате, – уверен частный гид.

Напомним, что аккредитацию частных гидов руководство музея приостановило осенью 2018 года. Но прошлой зимой вновь возобновило сотрудничество. Но только через экзамен и последующий договор.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Как мы обещали, так мы и сделали. Пройдя один экскурсионный сезон, уже стало понятно, какое количество частных гидов находится на наших просторах, какие проблемы возникают.

Мы подвели итог этого периода и пришли к выводу, что музей-заповедник однозначно должен работать с частными гидами. Но по соответствующим правилам. Мы их выработали и опубликовали.

Было подано не 42, а 15 заявок. Обращаю ваше внимание, что за сам экзамен музей-заповедник денег не берет. Ведь за сдачу прав на управление автомобиля, сдадите не сдадите экзамен, вы платите.

За сам факт проведения экзамена. Были оторваны от работы и методисты, и научные сотрудники, они занимались вот этим. Денег за это не брали.

Стоимость «проходного билета» с частных гидов будут брать в зависимости от маршрутов. Некоторые гиды хотели водить экскурсии по историческим объектам Суздаля и Владимира, но были допущены только к одному городу.

По словам Светланы Мельниковой, на частных экскурсоводов сейчас возлагают большие надежды – показать туристам что-то новенькое. Провести по маршрутам, где пока ещё нет огромного потока людей. Поэтому проведение экскурсий в Муромцево по усадьбе Храповицкого для частников самое дешевое, говорят в музее.

Ранее «Призыв» подвел прошлогодние итоги музея-заповедника. В 2019 году ВСМЗ купил себе новое здание и сумел договориться с владимирской митрополией.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»

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