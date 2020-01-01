Мусорная реформа началась с неприятного сюрприза

С 1 января началась мусорная реформа в зоне номер 2: во Владимире, Коврове, Радужном и шести районах Владимирской области. Старт оказался не таким позитивным, как обещал новый региональный оператор. Утром сотни дворов жилых домов оказались заваленными пакетами с мусором. Фото приходят к нам из разных уголков Владимира. Впрочем, некоторым жителям повезло, новые контейнеры в их дворах успели установить.

Проблемы начались уже в последний день 2019 года. Мусоровывозящие компании, ответственные за уборку отходов до 31 декабря, забрали все свои контейнеры.

— Люди начали готовить на праздник, понятно, что у всех мусора скопилось достаточно. Пошли выносить, а на площадках пусто. Все стали бросать пакеты на привычное место. Образовались горы мусора. При нас уборщики приезжали и вместо мусора забирали контейнеры, а пакеты оставляли, — рассказывают, например, жители Владимира и Суздальского района.



Жители звонили всем мусоровывозящим компаниям. В ответ получали одну фразу – работа выполнена, срок действия договора закончен, все вопросы к регоператору. Один из собственников компании «Биотехнологии» Андрей Федянин советует всем звонить по телефонам горячей линии.



Как «Призыв» писал ранее, накануне Нового года были утверждены тарифы для регионального оператора, действующего в зоне № 2. Предельные ставки известны, но сколько рассчитают для жителей городов и районов по отдельности, пока неизвестно.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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