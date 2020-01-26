Многодетным подведут газ и воду

Во владимирских микрорайонах Юрьевец и Лунёво-Сельцо, где находятся участки многодетных семей, построят сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. В 2020-ом за счёт бюджета выполнят проекты, а на следующий год начнётся строительство. Проблемы с дорогами тоже решаются: главные уже заасфальтированы, а к участкам подведены грунтовые.

— Пришли к тому, что параллельно проводят коммуникации и выдают участки многодетным семьям. Раньше пока не получается. В 2019 году подвели газ к 140 земельным участкам в Сновицы-Веризино, — сообщила «Призыву» зам. начальника городского управления строительства Елена Солоухина.

Свыше 400 участков для многодетных нарезано Юрьевце и Лунёво.

Очередь на бесплатное получение земельных участков постоянно увеличивается. Пока городские власти тянут коммуникации, многодетные семьи строят дома. Своими силами это сделать проблематично, поэтому бюджет предоставляет людям поддержку. В прошлом году 10 многодетных семей получили социальные выплаты на строительство дома. Ещё 23 вручили субсидию как молодым семьям. Они тоже могут её потратить на на возведение частного дома. Ещё свыше 300 семей стоят в очереди на получение бюджетной поддержки.

Как «Призыв» сообщал ранее, многие многодетные семьи, взявшие ипотеку, смогли добиться погашения части кредита за счет новой федеральной программы.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»