Многодетная мать внезапно умерла в роддоме

Многодетная жительница Юрьева-Польского умерла в родильном доме на второй день после появления на свет младшего ребенка. Трагедия произошла в Областной клинической больнице 31 декабря. По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Женщине стало плохо, она упала. Спасти роженицу не удалось. Ответить на все вопросы теперь предстоит следователям. Назначена доследственная проверка.

— Сейчас назначена необходимая судебная экспертиза. Пока по первым признакам никаких данных у следствия связывать трагедию с нарушением тактики наблюдения или родовспоможения нет. Женщина стояла на учете, у нее была плановая операция , — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина, — Теперь предстоит провести гистологичесчкую экспертизу.

Назначена доследственная проверка.

Сейчас известно, что во Владимир женщина была доставлена из районного центра на плановое кесарево сечение. Прошла операция без осложнений. Малышка и мама чувствовали себя хорошо. У погибшей осталось четверо детей. Младшей всего несколько дней.

Ранее «Призыв» сообщал, что в сентябре прошлого года во Владимире умерла 25-летняя роженица.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»