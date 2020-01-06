Митрополит Тихон поздравил православных с Рождеством

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравил жителей Владимирской области с Рождеством Христовым. В своем обращении владыка подчеркнул масштаб этого праздника — события, после которого началось новое летоисчисление по всему миру. С 6 на 7 января рождественские литургии пройдут во всех храмах и монастырях Владимирской области. Сам владыка примет участие в богослужении в Свято-Успенском кафедральном соборе 7 января в 8 утра. Накануне он обратился к пастве.

— Итак, ради нашего спасения воплотился Единородный Сын Божий, и ради нас Он пострадал на Кресте, чтобы мы озарились светом разума и достигли вечной жизни в Боге. Боговоплощение стало для нас средоточием жизни, центром нашей истории, началом и концом всех путей, ведущих к Богу, смыслом нашего пребывания в вечности. Вот чудесное свидетельство Его человеколюбия, отрытое миру в убогой вифлеемской пещере! Христос с нами, с нами Бог, и мы с Ним – во славе Его! Но не только в славе, но и в испытаниях мы должны быть со Христом. Не будем забывать, что именно с Вифлеема начался Его крестный путь к Голгофе. С пеленок Он вкушает человеческую неблагодарность. Не защищается, когда Ему угрожают, бежит, когда Его преследуют, прощает, когда в Него плюют, молится, когда Его бьют и распинают. Не будем забывать и то, что путь в Царство Небесное, указанный Господом нашим Иисусом Христом, идет через страдания и крест, через самопожертвование. Поэтому нам никогда не следует самоуспокаиваться, – говорит в своем обращении митрополит и поздравляет всё духовенство и мирян с Рождеством. — Дорогие братья и сестры! Вступая в Новый год, будем смиренно благодарить Бога за все Его великие и бесчисленные к нам благодеяния, за Его всеблагой Промысел о стране и Церкви. Только смиренное христианское сердце сможет почувствовать таинственную глубину всеобъемлющей радости Рождества Христова и вместе со всей Церковь воспеть священную песнь: «Христос на земле! – Возноситесь!». Пусть благодатный свет Рождественской звезды озарит своими нетленными лучами каждое сердце, утверждая нас в вере, надежде и любви. Радость Рождества Христова да пребывает со всеми нами. С праздником! С Рождеством Христовым и Новолетием! Аминь.

Глава владимирской митрополии также подвел итоги общественной деятельности РПЦ на территории Владимирской области. Так в 2019 году благодаря участию епархии были организованы новые миссионерские и социальные акции. Развернулась активная деятельность Союза православных женщин, создаётся Союз православных педагогов. Во Владимире открылось региональное отделение Всемирного русского народного собора – международной общественной организации, возглавляемой Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Теперь под его попечительством в области заработает ряд подразделений: молодежный и спортивный центры, центр ремесленничества, правозащитный центр, общество русской словесности.

Татьяна Данилова

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