Мину под мостом нашли в Киржачском районе

Жители Киржачского района столкнулись с опасной находкой. Под мостом близ деревни Мележи был обнаружен предмет, напоминающий мину. До приезда взрывотехников опасная территория была оцеплена. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН осмотрели найденный предмет и установили, что находка может представлять опасность.

Сообщение об опасном предмете поступило в дежурную часть регионального Управления Росгвардии.

— Росгвардейцы вывезли взрывоопасный предмет в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, — сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и попытавшегося скрыться. Произошло это в Александрове.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Владимирской области