Мину под мостом нашли в Киржачском районе

Жители Киржачского района столкнулись с опасной находкой. Под мостом близ деревни Мележи был обнаружен предмет, напоминающий мину. До приезда взрывотехников опасная территория была оцеплена. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН осмотрели найденный предмет и установили, что находка может представлять опасность.
Сообщение об опасном предмете поступило в дежурную часть регионального Управления Росгвардии.
— Росгвардейцы вывезли взрывоопасный предмет в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, — сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и попытавшегося скрыться. Произошло это в Александрове.
Ольга Ефремова
Фото пресс-службы управления Росгвардии по Владимирской области
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Что только не находят…под мостом