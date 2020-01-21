Миллион рублей потратят на высадку деревьев во Владимире

Деревья и кустарники массово планируют высаживать в строящихся микрорайонах Владимира. Такое обещание дал главный эколог города Сергей Сухопаров. В бюджете на покупку и посадку зеленых насаждений предусмотрен 1 миллион рублей. Вложиться также обещают бизнесмены. Жителей приглашают подавать заявки в администрацию, чтобы составить список мест, где больше всего нужны деревья.

Диалог депутата горсовета Николая Голенкевича и главного эколога Владимира Сергея Сухопарова

Н. Г. Зачастую деревья у нас сажаются на теплотрассе, под проводами, на кабеле. Нужно все планировать.

Проект, эскиз нужен. Надо сажать не то, что привезли из леса, концепция требуется, чтобы красиво было.

С. С. Сажаем мы не из леса, а из питомника. План высадок составляется с учетом коммуникаций.

По центральным дорогам есть карта всех деревьев. Если касается придомовой территории, то тут жители вправе сами принимать решение, что сажать.

На муниципальных территориях высадка согласуется комиссией. Количество, расстояние между ними, приглашаем дендролога, вызываем поливочную машину.

После высадки тоже все проверяем и следим.

К 75-летию празднования Победы в ВОВ создадут новые аллеи, украсят скверы и парки.

Озеленение обещают сделать масштабным. В апреле хотят уже начать, чтобы успеть к 9 мая. В прошлом году по всему городу посадили 153 дерева. Еще пока непонятно, все ли они прижились. Ревизию будут проводить по весне.

Новые аллеи планируют, а старые дали спилить. Как «Призыв» сообщал ранее, в районе опор ЛЭП энергетики варварски расправились с многолетними деревьями.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»