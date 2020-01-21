Миллион рублей потратят на высадку деревьев во Владимире

Деревья и кустарники массово планируют высаживать в строящихся микрорайонах Владимира. Такое обещание дал главный эколог города Сергей Сухопаров. В бюджете на покупку и посадку зеленых насаждений предусмотрен 1 миллион рублей. Вложиться также обещают бизнесмены. Жителей приглашают подавать заявки в администрацию, чтобы составить список мест, где больше всего нужны деревья.
Диалог депутата горсовета Николая Голенкевича и главного эколога Владимира Сергея Сухопарова
- Н. Г. Зачастую деревья у нас сажаются на теплотрассе, под проводами, на кабеле. Нужно все планировать.
- Проект, эскиз нужен. Надо сажать не то, что привезли из леса, концепция требуется, чтобы красиво было.
- С. С. Сажаем мы не из леса, а из питомника. План высадок составляется с учетом коммуникаций.
- По центральным дорогам есть карта всех деревьев. Если касается придомовой территории, то тут жители вправе сами принимать решение, что сажать.
- На муниципальных территориях высадка согласуется комиссией. Количество, расстояние между ними, приглашаем дендролога, вызываем поливочную машину.
- После высадки тоже все проверяем и следим.
К 75-летию празднования Победы в ВОВ создадут новые аллеи, украсят скверы и парки.
Озеленение обещают сделать масштабным. В апреле хотят уже начать, чтобы успеть к 9 мая. В прошлом году по всему городу посадили 153 дерева. Еще пока непонятно, все ли они прижились. Ревизию будут проводить по весне.
Новые аллеи планируют, а старые дали спилить. Как «Призыв» сообщал ранее, в районе опор ЛЭП энергетики варварски расправились с многолетними деревьями.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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